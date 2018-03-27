TL

منتصف الليلة تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، ولم يعد هناك أي مستور واللعبة الديمقراطية تتم على المكشوف نتيجة القانون الجديد الذي قد تكون أولى إيجابياته هذه الصورة، رغم سيئاته الكثيرة وأبرزها ما هو طائفي ومذهبي ومناطقي. وعلى الرغم منذ ذلك تشتد أعمال الماكينات الانتخابية التي لم يعد أمامها سوى أقل من أربعين يوماً.

المنار

غداً يوم انتخابي آخر، يسقط المرشحون الفرادى منتصف هذه الليلة لتكمل اللوائح المستوفاة لشروط المعركة.

nbn

هي ساعات فاصلة قبل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية التي رست بورصتها عند 73 لائحة مسجلة حتى الآن، أما الدائرة التي استحوذت على العدد الأكبر من اللوائح المسجلة، فكانت بيروت الثانية مع ما يعنيه ذلك من حماوة انتخابية مرتقبة.

mtv

بعد 4 ساعات و15 دقيقة تقريباً تنتهي مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، قبل قليل بلغ عدد اللوائح 76 لائحة، وهو عدد كبير إذا ما قسم على عدد الدوائر الانتخابية الـ15، إذ يعني أن عدد اللوائح في كل دائرة هو 5 لوائح، الرقم الكبير يؤشر إلى وجود معارك انتخابية قاسية في معظم الدوائر الانتخابية وقد بدأ يتجلى عبر ارتفاع حدة الخطاب السياسي.

NTV

عند التقاء العقربين منتصف الليل تقفل بوابة الداخلية على آخر اللوائح الانتخابية، وإذا كان تشكيل اللوائح وإعلانها قد مرا برداً وسلاماً، فإن الجديد تلقت عقصة من حيث لا تدري. فالجديد غير مرغوب فيها في وزراة الداخلية بقرار من الوزير نهاد المشنوق.

المستقبل

هو يوم بامتياز لتسجيل اللوائح الانتخابية رسمياً في وزارة الداخلية، حيث تنتهي المهلة بعد أربع ساعات ونصف الساعة من الآن. وقد شهد اليوم الأخير تسجيل اثنتين وأربعين لائحة، ليرتفع عدد اللوائح المسجلة حتى السابعة من هذا المساء إلى ثلاث وسبعين لائحة.

OTV

اليوم بداية أسبوع الآلام، وفي الغد القريب، قيامة، يؤمن اللبنانيون أنها آتية، وأنها أقرب مما يتصوره البعض.

LBC

أربع ساعات، من الآن وحتى منتصف هذه الليلة، ويقفل باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية والتي بلغت حتى إعداد هذه النشرة أكثر من سبعين لائحة...

الميادين

أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي عن استعداد مقاتليه لبذل مزيد من "التضحيات" في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية.

الجزيرة

في تصريح جديد شديد اللهجة من مسؤول سعودي، موجه إلى قطر، قال نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، إن الأزمة القطرية أقل من أن نناقشها مع الولايات المتحدة.

العربية

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، أنّ "هناك تضامناً كبيراً من شركائنا في ​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​حلف شمال الأطلسي​، بعد حادثة تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال".