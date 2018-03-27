الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس جمهورية الكونغو مجالات التعاون

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين. حضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل.

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استقلال لبلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد عبد الحميد.

البيان - الإمارات

الإمارات تعلن اكتمال إنشاء المحطة النووية الأولى في براكة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

أخبار الخليج - البحرين

الملك لخادم الحرمين.. أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين

أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وخلال الاتصال، أكد الملك لخادم الحرمين الشريفين إدانة واستنكار مملكة البحرين للهجمات الصاروخية التي استهدفت المدن الآهلة بالسكان في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن بينها العاصمة الرياض.