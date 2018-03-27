الوكالة الوطنية للإعلام

جلسة عامة الأربعاء والخميس نهاراً ومساء لدرس وإقرار موازنة 2018 وملحقاتها

قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس حول جدول أعمال الجلسة العامة، الدعوة إلى عقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس في 28 و 29 الجاري نهاراً ومساء بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لدرس وإقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.

وكالة الأناضول

بوتين وأمير قطر يبحثان التعاون بمجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الزعيمان، بقصر الكرملين، لبحث العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد والاستثمار وملفات إقليمية في إطار الأزمة السورية، حسب بيانين منفصلين للكرملين، ووكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وأشار بوتين خلال اللقاء، إلى دخول العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وقطر، عامها الثلاثين، وأعرب عن ارتياحه حيال التعاون التجاري المتصاعد بين البلدين. من جانبه، لفت، أمير قطر خلال اللقاء إلى أن روسيا تتمتع بدور هام في العالم العربي. ومضى قائلًا: "أود أن أوكد أن روسيا تلعب دوراً هاماً في حل المشكلات التي تشهدها بعض دول المنطقة".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا

استقبل الملك عبدالله الثاني، الاثنين، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، وذلك على هامش انعقاد القمة الثانية للحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018 في منطقة البحر الميت. وتناول اللقاء التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا، خصوصاً المالية منها وسبل معالجتها لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الأونروا مع العديد من الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لها.

وكالة فرنس برس

أردوغان يطرح مجدداً على الطاولة مسألة الانضمام قبل قمة حساسة مع الاتحاد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن انقرة ما زالت مصممة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل قمة أوروبية - تركية يتوقع أن تكون شديدة التوتر على خلفية خلافات متنامية بين الجانبين.

وكالة أنباء شينخوا

شي يدعو إلى تعزيز التعاون القضائي بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية

رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعاون القضائي بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية في خطاب تهنئة. وبعث شي بخطاب التهنئة إلى اجتماع لرؤساء المحاكم العليا من الصين والدول الناطقة بالبرتغالية، والذي افتتح في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين. وقال شي في خطابه إن هذا الاجتماع من الأهمية بمكان لتدعيم التبادلات والتعاون القضائي بين الصين والدول الأخرى. وأضاف شي أن الاجتماع سيساعد في تطوير بيئة قانونية مواتية وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، مشيداً بالموضوع الرئيسي للاجتماع والمتمثل في حوكمة الفضاء السيبراني.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

السفير المصري في بغداد يشيد بوحدة وشجاعة العراقيين ضد الإرهاب

أشاد السفير المصري في العراق، علاء موسي، بوحدة وشجاعة أبناء العراق ضد الإرهاب وبطولاتهم التي أزاحت حقبة سوداء عن المنطقة برمتها، قائلاً 'أن الصورة السيئة التي كانت تعكسها وسائل الإعلام عن العراق، تبدلت لدي شخصياً، فقط حين عملت داخل هذه البلاد.