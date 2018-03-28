الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: الحوار وسيلتنا لحل الخلافات والتجربة أثبتت صوابية خيار التسوية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أهمية "الحوار في التوصل إلى الحلول ومواجهة التحديات لأننا في بلد لا يمكن لأي فريق أن ينتصر على الآخر، ونحن مستمرون في نهج التفاهم والحوار للنهوض بلبنان نحو الأفضل". كلام الرئيس الحريري جاء في لقاء حواري أجراه مساء أمس، في مركز توفيق طبارة بالصنائع مع وجهاء عائلة طبارة، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والمرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية نزيه نجم. وقال: "لقد أثبتت التجربة صوابية خيار التسوية التي قمنا بها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن راشد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق. ورحب بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف معرباً عن أمله في أن تسفر زيارته للدولة عن نتائج طيبة تعزز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية على مختلف الصعد. وأكد خلال تجاذبه أطراف الحديث والرئيس مون جي إن، أن دولة الإمارات قيادة وحكومة ومؤسسات تحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية بينهما.

وكالة الأناضول

أردوغان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وتميم، بحسب مصادر في الرئاسة التركية للأناضول. وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة." وتأتي هذه المباحثات الهاتفية بعد ساعات من استقبال الرئيس التركي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في المجمع الرئاسي بأنقرة. وجرى خلال المقابلة "بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية بنما في قصر الحسينية

عقد الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الثلاثاء، مباحثات مع رئيس جمهورية بنما خوان كارلوس فاريلا، تناولت العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وخلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، بحضور الأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، جرى التأكيد على ضرورة توسيع مستويات التعاون بين الأردن وبنما في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والطاقة والملاحة البحرية.

وكالة فرنس برس

محادثات رفيعة حول أفغانستان في أوزبكستان بمشاركة أوروبية وأميركية

أعلنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأكثر من عشرة وفود من دول أخرى في بيان مشترك الثلاثاء دعمها للعملية السلمية في أفغانستان بعد إجراء محادثات في طشقند غابت عنها طالبان. وأعلنت الأطراف الموقعة على البيان التي يصل عددها إلى أكثر من عشرين ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا التزامها بعملية سلام "أفغانية المنشأ والقيادة"، رغم أن عدم حضور طالبان للمؤتمر الذي عقد في عاصمة أوزبكستان ألقى بظلال من الشك حول أهمية هذه المحادثات.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران وتركمانستان تدعوان لتعزيز التعاون الثنائي

أكدت إيران وتركمانستان، الثلاثاء خلال بيان مشترك على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وخلال هذا البيان الصادر مساء الثلاثاء في ختام اللقاء بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني ونظيره التركماني قربانقلي بردي محمدوف، أكد الرئيسان على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المستوى الستراتيجي للتعاون الثنائي بين البلدين وضرورة تطوير التعاون بينهما في شتي المجالات ذات الإهتمام المشترك للبلدين.