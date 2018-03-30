الانوار 26 / 3 / 2018

فوز الألماني فيتيل بالسباق الافتتاحي لبطولة العالم 2018 للفورمولا واحد

فاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل، بالسباق الافتتاحي لبطولة العالم 2018 للفورمولا واحد على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، متقدماً على بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

"اليويفا" يرفع مكافآت الأندية في مسابقتي الأبطال والدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفع قيمة المكافآت المالية المرصودة للأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من نسخة الموسم الرياضي القادم (2018-2019).

وايت أسقط براون بالضربة القاضية في بطولة العالم للوزن الثقيل

فاز الملاكم ديليان وايت على متحديه لوكاس براون بالضربة القاضية في الجولة السادسة من مباراتهما ضمن بطولة العالم للوزن الثقيل.

الأنوار 27 / 3 / 2018

وفاة لاعب جديد في الملاعب الكروية

توفي لاعب فريق مارسونيا الكرواتي، برونو بوبان، بطريقة درامية حزينة وذلك خلال مباراة الفريق مع ضيفه سلافونيا بوزيغا، بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة. وتحولت مباراة دوري الدرجة الثالثة في كرواتيا، إلى مأساة، عندما سقط وتوفي اللاعب فجأة بعدما استفاق للحظات قليلة بعد سقوطه.

مانشستر سيتي يريد ضم إيسكو

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، لضم نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو، اعتباراً من الصيف المقبل، في ظل اقتناع مدرب الفريق بيب غوارديولا بقدرات اللاعب.

اللواء 28 / 3 / 2018

هازارد يرسم خارطة طريق تنقله من لندن إلى مدريد!

رسم النجم البلجيكي إدين هازارد مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي خارطة طريق يبدو أنها تسبق حسم انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني. ووضع هازارد جدولاً زمنياً حول الوقت الذي سيقرّر فيه مستقبله، وسط ارتباطه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد بـ"الميركاتو" الصيف المقبل.

هل تغيب استراليا؟!

يبدو أن المنتخب الأسترالي لكرة القدم قد يُجبَر على الغياب عن بطولة كأس العالم 2018 هذا الصيف في روسيا. حسب ما أعلنت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية أن بلادها ستقاطع مونديال روسيا، كما أعلنت أن انسحاب المنتخب الأسترالي إحدى الخطوات التصعيدية رداً على تسميم عميل روسي سابق في بريطانيا.

الشرق الأوسط 28 / 3 / 2018

قائد الأرجنتين أشار إلى أن كأس العالم 2018 قد تكون نهاية لجيل من النجوم

ميسي: المونديال الروسي فرصتي الأخيرة لحمل الكأس

صرّح نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، بأن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا هي فرصته الأخيرة لإحراز اللقب العالمي. وأوضح النجم الشهير، قبل مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية أمام مضيفه الإسباني في العاصمة مدريد، أن لاعبي الفريق لا يدينون للجماهير بأي شيء وإنما يدينون لأنفسهم بلقب كأس العالم.

الجمهورية 29 / 3 / 2018

هل يعتزل روبن هذا الموسم؟

اعترف الجناح الهولندي لنادي ميونيخ الألماني، آريين روبن، بعدم توصّل إلى اتفاق حتى الآن مع مسؤولي ناديه بايرن ميونيخ من أجل تمديد عقده مع الفريق البافاري والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

الجمهورية 29 / 3 / 2018

الصحف الألمانية تنتقد المانشافت

انتقدت الصحف الألمانية منتخب بلادها لكرة القدم، غداة الخسارة أمام البرازيل في مباراة دولية ودّية استعداداً لنهائيات كأس العالم المقرّرة في روسيا الصيف المقبل.