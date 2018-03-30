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البلد بخير ورئيس الجمهورية أوضح أن ما قصده بكلامه على الإفلاس هدفه حث الجميع على تحمل المسؤولية.

البلد بخير والمجلس النيابي بعد الحكومة يمهّد بإقرار الموازنة أمام نجاح مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان.

المنار

تقدمت الموازنة آنيا الزحمة الانتخابية، وتصدّرت لائحة الاهتمامات بعد اهتمام اللبنانيين بإعلان اللوائح، وإن كانت وعود الموازنة حكومياً وبعض سجالاتها لا تغيب عنها الصفة الانتخابية.

nbn

في اليوم الثاني لجلسة مجلس النواب تواصل درس موازنة مشروع العام 2018 ويُفترض أن تُقر ليشكّل هذا الإنجاز الترجمة العملية للوعد الذي أطلقه الرئيس نبيه بري وليأتي قبل نحو أسبوع من موعد مؤتمر "سيدر" في باريس.

mtv

تدعيماً للموازنة والسمعة المالية للبلاد، أجمع الرئيسان عون والحريري والوزير علي حسن خليل والحاكم المركزي رياض سلامة على رفض المقولة التي راجت أخيرا بأن البلد مفلس، واضعين ما قيل في خانة التحذير وليس الجزم، وكان المجلس النيابي حوّل جلسته المسائية إلى تشريعية بقصد تعديل بند البطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب منعاً لتعريض الانتخابات للطعن وستحدّد جلسة السبت أو الاثنين إذا لم ينتهِ النقاش الليلة.

NTV

أكثر من معركة وأقل من حرب وما خاضه النواب من مواجهة بالصوت العالي ينتهي الليلة بموافقة مرفوعة الأيادي على موازنة محشوة بمصاريف الهدر. كلهم إلى التصويت ومن تسرّب وتهرّب في جلسة النهار استُدعي مخفوراً إلى جلسة المساء تحت طائلة الميزانية، وفيما تأهّب النائب العام التمييزي لشؤون الموازنة حسن فضل الله لترقب سماع الرد الصاروخي لرئيس الحكومة على مكامن الفساد، جاء كلام الحريري خرطوشة صيد من النوع الذي لا يصيب الطريدة.

المستقبل

بين موعد السادس من نيسان والحدث الاقتصادي المنتظر، والمتمثل بمؤتمر "سيدر" وموعد السادس من أيار المتصل بالاستحقاق الانتخابي، بقي الحراك المحلي على دورانه في أفق الحدثين وتداعياتهما.

ففي اليوم الثاني من مناقشة موازنة العام 2018 سُجّلت سلسلة من السجالات النيابية، فيما أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ردّه على النواب، أن تأخر الموازنة يعود إلى الوضع السياسي في البلد.

OTV

الأحوال في دول المحيط ليست على ما يرام. الوضع الاقتصادي والاجتماعي ليس بأفضل حال. الكهرباء غير مؤمّنة أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين. قانون الانتخاب لا يؤمّن صحة التمثيل مئة في المئة... واللائحة تطول. هذا، إذا نظرنا إلى النصف الفارغ من الكأس. أما إذا نظرنا إلى النصف الممتلئ، فاللائحة أدق وأطول: الأحوال في دول المحيط إلى استتباب جزئي. الاستقرار الأمني الداخلي ثابت. الانتظام المالي عاد. لبنان مقبل على مؤتمر دولي إضافي وأساسي. خطة الكهرباء موجودة، والعرقلة باتت مفضوحة. الديموقراطية عائدة، وتصحيح التمثيل تم بنسبة كبيرة مع اعتماد النسبية.

LBC

يمكن اعتبار أول جلسة نيابية عامة في الدورة العادية لمجلس النواب، آخر جلسة، إلا اذا استدعى الأمر عقد جلسة أخرى قبل السادس من أيار المقبل...

الجلسة الأخيرة أقرّ فيها مجلس النواب الموازنة العامة لعام 2018، وهي الثانية التي يقرّها هذا المجلس في عمره الذي امتد ثمانية أعوام. وإذا كانت هناك خلاصة يمكن إيجازها عن هذا المجلس، فهي أنه كان كسولاً في إنتاج القوانين، ومهملاً في مساءلة الحكومات المتعاقبة.

الميادين

استعرض وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​ خلال لقاء مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أولويّات وخطط الوزارة للأعوام القادمة، مشيراً إلى أن "​وزارة الطاقة​ الروسية تضع نصب أعينها مهمة استبدال ما يعادل 80 في المئة من مستورداتها التقنية في مجال الطاقة و​الوقود​ بأخرى محلية الصنع وذلك بحلول عام 2020".

الجزيرة

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي مستورا​ بعد المباحثات بشأن سوريا أن "الاتهامات لروسيا​ في معركة ​الغوطة الشرقية​ مضللة"، مطالباً بـ"ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الغوطة الشرقية".

العربية

لفت المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي مستورا​ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إلى أن "المنافذ الإنسانية في سوريا أصبحت ضرورة كبيرة وأتطّلع لبحث العملية السياسية هناك"، مشيراً إلى "أننا ننتظر أن تصبح العملية السياسية ثابتة وراسخة في سوريا".