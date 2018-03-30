النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن توقيت إثارة الموضوع الاقتصادي أي عشية مؤتمر "سيدر" وقبل الانتخابات النيابية أثار إرباكاً في ظل سؤال وحيد "من يصدق اللبنانيون؟ هل البلد مفلس أم غير مفلس؟" علماً أن هذا الكلام يمكن أن يخلق ذعراً لدى اللبنانيين لم تنتهِ مفاعيله منذ أزمة إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته ويؤدي إلى ردود فعل في الداخل؟

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن بعض الحظ في سوء حظ لبنان المحلي والإقليمي هو حرص اللاعبين في المنطقة والعالم على دعم استقراره الضروري والمفيد للجميع في مرحلة الحروب والتحوّلات الدراماتيكية من حوله، وقال لا أحد يجهل الفارق بين ما نطلبه وما نحصل عليه ولا ما في أوضاعنا الداخلية من سلبيات ومعوّقات تقود إلى تقنين المساعدات.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أن نجاح مؤتمر "سيدر" في تحقيق أهدافه بمساعدة لبنان يتطلّب في الوقت نفسه السعي من جانب الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بالخطة الإصلاحية التي وضعتها لمواكبة النتائج التي سيخرج بها المؤتمر.