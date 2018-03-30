THE WASHINGTON POST

مبعوث ترامب إلى إسرائيل يقول إن تقارير حرّفت كلامه بشأن سعي الولايات المتحدة إلى استبدال الرئيس الفلسطيني عباس

قال السفير الأميركي إلى إسرائيل دايفد فريدمن أنه تم تحريف كلامه هذا الأسبوع ليبدو وكأن الولايات المتحدة تسعى إلى تجاوز الرئيس الفلسطيني عباس في حال رفض الدخول في محادثات مع إدارة ترامب. ورد فريدمن على هذا الكلام بتغريدة قال فيها "الشعب الفلسطيني هو من يحق له اختيار قيادته".

روسيا اليوم

اتفاق "أوبك +" يعود على الميزانية الروسية بـ21 مليار دولار

أطلع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الرئيس فلاديمير بوتين على أن ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاق "أوبك +" عاد على الميزانية الروسية بـ21 مليار دولار حتى نهاية 2017. وأضاف نوفاك أن هذه الأرباح الإضافية دخلت الميزانية الروسية بعد ارتفاع أسعار النفط في 2017، بنحو 11 دولاراً للبرميل مقارنة بـ2016، إذ وصل متوسط سعر البرميل إلى 54.7 دولار. وبيّن الوزير أن عائدات روسيا من صادرات النفط والغاز زادت في 2017 بواقع 31 مليار روبل مقارنة بالعام 2016.

روسيا اليوم

السعودية عنوان الحدث الأكبر في الأسواق الناشئة منذ 2001

حصلت سوق الأسهم السعودية على ترقية لتصنف كإحدى الأسواق الناشئة على مؤشر "فوتسي راسل"، في خطوة تُعدّ مهمة للمملكة التي تسعى لجذب استثمارات جديدة إلى سوقها. وقالت مؤسسة "فوتسي راسل" البريطانية في بيان إن المؤسسة اتخذت قراراً بترقية سوق الأسهم السعودية بعد استيفاء السوق لمتطلبات الانضمام. وأضافت أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بالشرق الأوسط، إذ يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة النفط "أرامكو".