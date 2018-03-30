الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس النواب تابع مناقشة الموازنة

استأنف مجلس النواب، مناقشة موازنة العام 2018 بكلمة لوزير المال علي حسن خليل الذي أكد "أن وزارة المال قدّمت الموازنة في موعدها الدستوري في شهر آب ولكن الظروف وتأخير إقرار موازنة 2017 أخّرا إقرارها". وقال: "إن الموازنة ليست بطلب من الخارج ولم نخفِ أي إنفاق خارج إطار الموازنة. وبالنسبة إلى سلفة الكهرباء فهي واردة ضمن الإنفاق والعجز، والموازنة شملت الإنفاق ولم تتضمن قوانين البرامج وفقاً لتوجيه المجلس النيابي، وقد طلب منا قوانين برامج ولكن لم نقدم على ذلك، وقانون البرنامج الوحيد الذي عرض هو بناء مجمّع حكومي لإنهاء موضوع إيجارات المباني الحكومية".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوغدانوف: قمة أنقرة ستناقش جوانب التسوية السياسية للأزمة في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي تطوّر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تم خلال اللقاء التركيز على مسائل التفاعل بين روسيا وإيران بشأن تسوية الأزمة في سورية بما في ذلك في سياق لقاء القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا المقرر عقدها في الرابع من نيسان المقبل في أنقرة".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الفرنسي يحضر منتدى روسي رغم خلاف دبلوماسي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور روسيا في شهر أيار رغم الخلافات حول تسمّم عميل روسي سابق في بريطانيا. وصرّح لو دريان لراديو (إر تي إل) قائلاً "الزيارة مخطط لها حالياً." وبناءً على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من المقرّر أن يشارك ماكرون في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ الذي سيُعقد من 24 الى 26 أيار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيت الأبيض: طرد الدبلوماسيين لن يؤثر على إمكانية لقاء بوتين وترامب

صرّح مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الأميركي الخميس، أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين. وقال المتحدث للصحفيين، إن قرار طرد الدبلوماسيين "لن يؤثر" على التحضير للّقاء المحتمل بين للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.