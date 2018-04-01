TL

البلد عيد وأجواؤه ترخي بظلالها على اللبنانيين، في ظل كثافة حركة المرشحين والماكينات الإنتخابية، والإتصالات قائمة بين الحلفاء الذين دخل عليهم الخصوم، وبين الخصوم الذين انقلبوا حلفاء. وفيما يستمر إعلان اللوائح في المناطق، شدت الأنظار الى الجنوب الذي سقطت فيه طائرة تجسس إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، غزة الجريحة ما زالت تشهد أجواء من التوتر بفعل الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق 16 شهيدا وأكثر من ألف جريح، والأدهى أن مجلس الأمن الدولي لم يتوصل إلى إدانة لإسرائيل.

المنار

إنها معركة الوعي التي انتصر فيها الفلسطينيون. هذا ما اعترف به الصهاينة خبراء ومحللون، واستشرفوا من الموجات البشرية الفلسطينية التي مشت أمس طريق الحرية، خوفا شديدا من كرة النار التي ستكبر وصولا إلى الخامس عشر من أيار ذكرى النكبة.

nbn

نور على نار، في السبت المقدس قبل أحد القيامة، فبين حزن الآلام وفرح القيامة، سطع نور الشهادة لأبطال الطيبة ورب ثلاثين، مع استذكار روايات مواجهتهم المشرفة ضد العدوان الإسرائيلي عام 1977. هو نفس العدو المستمر بانتهاكاته وتعدياته، فتصاعدت النار من طائرته التي تحطمت اليوم فوق بيت ياحون، ومهما كانت الأسباب، المهم أن أرض لبنان تحولت مرة جديدة إلى مقبرة للغزاة وأدواتهم، فكيف إذا صودف هذا الحدث مع مناسبة يوم الأرض وتجديد الفلسطينيين لوعدهم وعهدهم بدفع المزيد من التضحيات والدماء من أجل عيون فلسطين، التي شيعت اليوم جثامين شهدائها الذين ارتقوا في مواجهات يوم الأرض المستمرة بالغليان حتى الخامس عشر من أيار، ذكرى النكبة.

mtv

التباسات مبكرة بدأت تضع البلاد أمام مشهد افتراضي قريب من الواقع عما ينتظرنا غداة انجاز الاستحقاق الانتخابي، فالقانون الانتخابي الذي وصفه النائب المرشح وائل أبو فاعور باسم معظم المرشحين، بأنه مسخ صنعه عقل مسخ، يشكل اللون الأساسي للصورة التي سيكون عليها لبنان في السابع من أيار.

NTV

بينما كانت "أم كامل" تحلق في استطلاع انتخابي على "أم المعارك"، وقبل أن تبلغ هدفها في بعلبك- الهرمل، سقطت بضربة من غير رام، وهوت بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون عند خلة مريم. هو نزول إلهي فوق أرض الجنوب التي تعرف طائرة التجسس تلك وتحفظها عن ظهر حرب. وسقوطها عند الفجر، لم يكن سوى مجرد خبر عادي لقطعة حديد احترقت بعدما طورت نفسها وحملت اسم "هيرميس 450".

المستقبل

في سبت النور وقبل ساعات من عيد القيامة، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتمنى، في رسالة الفصح، ان تتوقف الحروب في سوريا وفلسطين والعراق واليمن، آملا ان يوطد فيها السلام الشامل، مشيرا إلى أن لبنان بحاجة إلى قيامة في مؤسساته. ورأى الراعي ان انقاذ الوحدة الوطنية يستوجب العمل على اصلاح الدولة وجعلها دولة حق وقانون، معتبرا ان المؤتمرات الدولية التي تنعقد هي علامة رجاء ترتسم في سماء لبنان.

OTV

ستة وثلاثون يوما على الانتخابات النيابية. ولأن لا صوت يعلو على التحضيرات لاستحقاق السادس من أيار هذه الأيام، استغلت بعض القوى والأحزاب السبت ما بين الجمعة العظيمة والقيامة لاعلان لوائحها. فيما بدأت الجولات الانتخابية تتكثف، وسترتفع وتيرة الماكينات الانتخابية كلما اقتربنا من موعد فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين.

LBC

تحدث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صراحة اليوم عن مخاطر قانون الانتخابات على الديموقراطية والميثاقية، وعن خطورة محاصرة أصوات الناخبين، فذهبت الـLBCI إلى المواطنين تسألهم عن رأيهم في القانون، الذي أربك وسيربك واضعيه، من لحظة اختيار المرشحين حتى لحظة اعلان النتائج.

الميادين

الجيش السوري: تحرير 31 بلدة ومدينة في الغوطة الشرقية بعد سلسلة عمليات عسكرية دقيقة وتأمين عشرات الآلاف من المدنيين.

الجزيرة

انطلقت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل أشغال ندوة تبحث الوضع الإنساني وآليات الملاحقة القانونية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يشهدها اليمن، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية في فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى محامين مختصين في القانون الدولي.

العربية

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية العراق.