المستقبل 29/3/2018

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان "هو الأكبر حتى الآن"

قال باحثون بجامعة نيويورك الأميركية إنهم اكتشفوا عضواً جديداً في جسم الإنسان قد يكون أكبر عضو مكتشف في الجسم البشري حتى الآن إذ يعادل حوالى 20 بالمئة من حجم الجسم، وأوضحوا أن العضو الجديد يسمى "interstitium" ويوجد في جميع أنحاء الجسم تحت الجلد وبين الأعضاء ويحيط بالشرايين والعضلات والجهاز الهضمي والمسالك البولية وهو عبارة عن شبكة من القنوات في النسيج الضام الذي يحيط بأعضاء الجسم، تقوم بحماية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو حدوث ضرر بها عند الحركة، واستخدم فريق البحث مجهراً قوياً بتقنية تسمى "التحليل الطوري بالليزر المتحد البؤر" لفحص وتحليل عينات الأنسجة الحية السليمة من القنوات الصفراوية البشرية. وقال الدكتور نيل ثييس، أستاذ علم الأمراض في جامعة نيويورك إن " هذا العضو أكبر من الجلد الذي يحتوي على حوالى 16 بالمئة من كتلة الجسم، إذ إن العضو الجديد يعادل حجمه حوالى 20% من حجم الجسم".