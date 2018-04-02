TL

فصح مجيد بولادة المخلص، ولبنان في خضم الخلاص من أزماته، يبحث عن سبل المعالجات لأزمات أكلت من حياة مواطنيه دهرا، وفي خضم التحضيرات لانتخابات تدق الأبواب، باتت الوعود بالانفراجات خبزنا اليومي، وإنّ أيار لناظره قريب.

المنار

حق العودة لا عودة عنه وإن طالت الإقامة على حدود قطاع غزة، أو سالت الدماء كل ساعة. استعداد دائم للمواجهة والتغلب على الاحتلال، وإن بارك نتنياهو إجرام جنوده، أو هدد ليبرمان شبابا أنجبتهم الثورة والصمود، بمزيد من الرصاص والقتل.

nbn

فصح مجيد... اليوم يوم عيد عند المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، وفي العيد رجاء اللبنانيين جميعا، قيامة وطنهم وخلاصه من التعثر، تبقى عقولهم كما قلوبهم تلهج بأمل أن تحمل المناسبة رسالة المسيح الأصيلة والقيادة الحقيقية بما فيها من سلام وأمل واستقرار.

mtv

المسيح قام حقا قام، لكن القيامة الروحية لم تحجب الكلام في بكركي على هّمين زمنيين آنيين أمني- سياسي واقتصادي- تربوي. الكلام الأمني- السياسي جاء على لسان أعلى مرجعية وطنية، الرئيس ميشال عون الذي أكد من الصرح البطريركي، أنّ الدولة ستسهّل للمبعدين قسرا إلى اسرائيل العودة إلى لبنان إذا رغبوا، نافيا ان يكون للأمر أي علاقة بالعفو العام.

NTV

هدايا الفصح المجيد ستشكّل قربانا للانتخابات، وما يتقرر في نيسان يحصده بيدر أيار، ولعل القطاف المثمر سيكون في العفو إذا توفرت المقدرة، ومن بين التنزيلات والتخفيضات في السوق الانتخابي، برز ملف من لجأ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل ثماني عشرة سنة، وهذا ما أبدى حياله رئيس الجمهورية تسهيلاً خلال زيارة التهنئة إلى بكركي.

المستقبل

فصح مجيد أعاده الله على جميع اللبنانيين بالخير، فالطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي احتفلت بعيد الفصح، وقد شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في قداس عيد الفصح في بكركي، داعيا بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، كي تكون المواقف السياسية موحدة حول ما يجري في فلسطين.

OTV

المسيح قام حقا قام وشعنينة مباركة، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب الذي به نفرح ونتهلل، واليوم أيضا نقول أوصنا في الأعالي مباركٌ الآتي باسم الرب المسيح ملك اسرائيل، لكن المسيح واحد كما الله واحد كما الاب والابن واحد، وأعيادنا وإن كانت في مواقيت مختلفة، لكن المسيح لا يخلف الميعاد مع شعبه وميراثه.

LBC

فصح مجيد للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، واعتبارا من يوم الثلاثاء تتجه الأنظار إلى باريس حيث ينعقد يومي الجمعة والسبت مؤتمر "سيدر واحد". وعشية المؤتمر، وتحديدا الأربعاء، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية ليس فيها أي بنود متفجرة، ربما ليستمر الجو هادئا للذهاب إلى باريس بأقل اضطراب ممكن وأكثر استقرار ممكن.

الميادين

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من بيع وشراء البطاقات الإنتخابيّة، داعيًا إلى إبعاد الملفّ الأمني عن مجرى الانتخابات.

الجزيرة

حذرت الفصائل الفلسطينية إسرائيل من ارتكاب جرائم جديدة عقب اقترافها مجزرة مسيرة العودة وتهديدها بشنّ ضربات في عمق غزة.

العربية

حثت فرنسا إسرائيل، على ضبط النفس بعد ردّها العسكري على المظاهرات الفلسطينية على الحدود مع غزة.