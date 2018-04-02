الديار/ محمود زيات

هل يفعلها الرئيس سعد الحريري.. ويجول انتخابياً في جغرافية الدائرة الثالثة، وبخاصة في المنطقة "الساخنة" مرجعيون – حاصبيا، التي تتهيأ لمعركة بين اللوائح المتنافسة، بالرغم من ان الكفة ترجح اللائحة المدعومة من "حركة أمل و حزب الله" وحلفائهما؟ وماذا لو اصطحب معه حليفيه في انتخابات الدائرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل... والوزير طلال ارسلان؟

الديار / حسن سلامه

تكتسب معركة دائرة بعلبك – الهرمل أهمية استثنائية انطلاقاً من سعي كل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية لإعطاء إمكانية حصول خرق في لائحة حزب الله يتعدى الثلاثة مقاعد، وبالاخص إحداث خرق بأحد المقاعد الشيعية، ومحاولة هؤلاء تصوير هذا الأمر في حال حصوله بأنه يشكل اختراقاً للخزان الشيعي للحزب وحتى تصوير الأمر وكأنه انتكاسة للثنائي الشيعي.