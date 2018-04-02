الوكالة الوطنية للإعلام

درويش: أناشد المرشحين ووسائل الإعلام الترفع عن الخوض بالأمور الشخصية

ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش قداس عيد الفصح المجيد في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة، حيث ناشد المرشحين ووسائل الإعلام بالترفع عن الخوض بالأمور الشخصية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وكالة فرنس برس

انتخاب مرشح يسار الوسط كارلوس ألفارادو رئيسا لكوستاريكا

انتخب مرشح حزب يسار الوسط الحاكم في كوستاريكا كارلوس ألفارادو رئيسا للبلاد بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد على منافسه القس المحافظ فابريسيو ألفارادو الذي أقر بهزيمته وهنأ الرئيس الجديد.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

بروجردی : یجب النظر من منطلق المصالح والامن القومی الي تطبیق تلغرام

قال رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الإسلامی 'علاء الدین بروجردي'، أن جانبا من التهدیدات الامنیة للبلاد تتم عبر تطبیق 'تلغرام'؛ مؤكدا ضرورة النظر إلى هذا التطبیق من منطلق المصالح والأمن القومي.