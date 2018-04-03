الاتحاد - الإمارات

عبدالله بن زايد: الإمارات تحرص على تطوير العلاقات مع اليابان

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، هيروشيغيه سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى اليابان، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيزها، وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وآلية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات واليابان، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. من جانبه، رحب هيروشيغيه سيكو، بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان.

البيان - الإمارات

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون الرئيس المصري بانتخابه

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، معرباً عن خالص تهانيه للرئيس المصري متمنياً له التوفيق في فترة ولايته الثانية ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين للرئيس المصري. إلى ذلك، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بفوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

أخبار الخليج - البحرين

بناءً على توجيهات رئيس الوزراء تطوير مجمع 216 بحالة بوماهر

بناءً على توجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن إعادة تأهيل المناطق القديمة في المدن والقرى، تعكف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على البدء باتخاذ الإجراءات التكميلية المتبعة لمشروع تطوير مجمع 216 في حالة بو ماهر بمحافظة المحرق. وصرح م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن مجلس المناقصات والمزايدات انتهى من إجراءات ترسية مشروع تطوير مجمع 216 في حالة بو ماهر بمحافظة المحرق على السادة شركة عبد الكريم الجهرمي للمقاولات بكلفة مليون ومائتين وتسع وتسعين ألفا وتسعمائة وواحد وأربعين ديناراً (1.299.941 ديناراً)، مضيفاً أن الوزارة حالياً بصدد بدء العمل في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مجلس المحرق البلدي وفقاً لخطتها الساعية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.

الوطن - عمان

الأردن: بدء محاكمة 32 بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية

بدأت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين محاكمة 32 أردنياً متهمين بالانتماء إلى خليتين مؤيدتين لتنظيم داعش خططوا لتنفيذ "عمليات إرهابية" داخل المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية داخل قاعة المحكمة. ووجهت المحكمة للخلية الأولى التي تضم 17 متهماً تهماً من بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية". وخططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان من بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، ورجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة. ونفى المتهمون الـ17 التهم المسندة إليهم من قبل نيابة أمن الدولة وقالوا انهم "غير مذنبين".

القدس - فلسطين

تعيين أبي أحمد رئيساً جديداً للحكومة في إثيوبيا

عين البرلمان الإثيوبي الاثنين، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي الحاكم، أبي أحمد رئيساً جديداً لوزراء البلاد. وصوت التحالف الحاكم لصالح الوزير السابق للعلوم والتكنولوجيا البالغ من العمر 41 عاماً ليتولى منصب رئيس حكومة البلاد الواقعة بشرق أفريقيا. وبعد تعيينه، أدى أحمد اليمين خلال جلسة خاصة بمجلس نواب الشعب. ووفقاً للدستور الإثيوبي، فالجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، التي تمتلك معظم المقاعد بالبرلمان، رشحت أحمد للمنصب. وقدم سلفه هايلى ماريام ديسالين استقالته في منتصف شباط بعد احتجاجات مستمرة بوسط وشمال البلاد. وقال ديسالين، إن استقالته ستكون جزءاً من حل لدفع الإصلاحات الرامية لتهدئة الاضطرابات. وتعاني إثيوبيا من احتجاجات مميتة منذ عام 2016 وبخاصة في أكثر ولايتين مكتظتين بالسكان وهما أمهرة وأورومو بسبب التهميش السياسي والاقتصادي المزعوم.