الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي في قداس على نية فرنسا بحضور فوشيه: نصلي من أجل ازدهار بلادكم لتوحيد جهود المجتمع الدولي والمسؤولين نحو الحل السياسي للصراعات

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس السنوي التقليدي على نية فرنسا في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وبولس عبد الساتر، مرشد قوات الطوارىء العاملة في لبنان المونسينيور انطوان رومانيه، ولفيف من الكهنة، في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه وأركان السفارة وحشد من الفعاليات والمؤمنين.

وكالة الأناضول

الكرملين: ترامب اقترح على بوتين الاجتماع في واشنطن

أعلن مسؤول بالكرملين، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي الشهر الماضي، أن تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن أول اجتماع بينهما. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن يوري أوشاكوف، مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية، قوله "خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، اقترح ترامب أن يعقد أول اجتماع (بينهما) في واشنطن". وأضاف أوشاكوف "إذا مضت كل الأمور على ما يرام، آمل ألا يرفض الجانب الأميركي مقترحه ببحث إمكانية تنظيم اجتماع القمة" بين الرئيسين. وتابع أوشاكوف "لم يتم تحديد موعد بعد لتلك القمة المقترحة، كما لا توجد ترتيبات لذلك بعد الاتصال الذي جرى في 20 آذار الماضي". بدوره، أكد البيت الأبيض أن ترامب دعا بوتين إلى زيارة رسمية لواشنطن.

وكالة فرنس برس

السيسي يفوز بولاية ثانية رئيساً لمصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة

فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين. وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليوناً و254 الفاً و152 ناخباً بنسبة مشاركة 41%، لافتاً إلى أن نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%.

وكالة أنباء شينخوا

شي يؤكد على نهج التركيز على الشعب في برامج تخضير الأراضي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ (الإثنين) على أهمية التنمية التي تركز على الشعب أثناء تنفيذ برامج تخضير أراض شاسعة. أدلى شي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بالتصريحات خلال انضمامه لنشاط طوعي لزراعة الأشجار في بكين. وأضاف أنه ينبغي على كبار المسؤولين على مختلف المستويات أن يتقدموا المسؤولين الآخرين والمواطنين لزراعة الأشجار طواعية ومعاملة البيئة الإيكولوجية بنفس قدر أهمية حياتهم.