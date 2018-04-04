The Jerusalem post

روسيا والأسد يعطيان مهلة نهائية للمتمردين شمالي شرق دمشق

أعلم عناصر الجيش السوري والجيش الروسي المتمردين في المنطقة المحاصرة شمالي شرق دمشق أنه عليهم إما تقبل حكم الدولة إما المغادرة. وقد تم تبليغ هذه المهلة النهائية للمتمردين في القلمون عبر مدنيين في المنطقة وذلك خلال اجتماع مع عقيد روسي وضابط من مخابرات القوات الجوية السورية. والجدير بالذكر هو أن الحكومة السورية تسعى لتدمير آخر مراكز المتمردين قرب دمشق.‏

روسيا اليوم

بوتين: لا مكان لعوامل الاستفزاز في علاقاتنا مع تركيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العوامل الاستفزازية في الشؤون الدولية، لا مكان لها في العلاقات بين روسيا وتركيا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: "روسيا تعتزم التعاون مع تركيا بشأن سوريا من أجل الحفاظ على سيادة هذا البلد والقضاء على بذور الإرهاب".

وقال الرئيس الروسي بشأن القضية الكردية: "في حال لم يوجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا، فلن يكون هناك نتيجة نهائية"... "ننطلق من أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات، وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا، وأي عمليات يجب أن تنسق مع جميع الأطراف المعنية".

وفيما يتعلق بـ"قضية سكريبال"، قال بوتين: إن "السرعة المذهلة للحملة التي جرى تصعيدها ضد روسيا تثير الدهشة"، وأضاف: "المواد السامة الشبيهة بـ(نوفيتشوك) يمكن إنتاجها في 20 دولة".

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا وتركيا ستواصلان العمل المكثف لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وقال أردوغان: "سيستمر عملنا المكثف لإرساء السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة.. آمل أن تفيد اجتماعاتنا هذه، منطقتنا بأكملها"... "لقد اختتمنا للتو مفاوضات ثنائية مع صديقنا العزيز بوتين، وتبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أنه خلال هذا الوقت عقدت الهيئات ذات الصلة من البلدين اجتماعات أيضاً.

وهنأ أردوغان بوتين مرة أخرى بانتخابه كرئيس لروسيا الاتحادية لفترة جديدة.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة اجتماع لمجلس التعاون على مستوى قمة بين البلدين.