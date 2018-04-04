الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون تسلم دعوة لحضور القمة العربية: القضية الفلسطينية ستبقى من أول اهتمامات لبنان في القمة المقبلة

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في اعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية يوم الاحد في 15 نيسان الجاري .وجاءت الدعوة في رسالة خطية من العاهل السعودي نقلها الى الرئيس عون رئيس البعثة الديبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد بخاري الذي استقبله رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا .واعتبر العاهل السعودي في رسالته ان مشاركة الرئيس عون شخصيا في هذه القمة سيكون لها بالغ الاثر في انجاحها" آملا ان تسهم القمة في تعزيز العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وتحقق ما تصبو اليه شعوبنا من اهداف وطموحات.

وكالة أخبار اليوم

مسؤول في خارجية أميركا نقلا عن ترامب: الوقت حان للانسحاب من سوريا

أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قراره قريبا بشأن الانسحاب من سوريا مع تأكيد رغبته بالانسحاب. ولفت الى أن العمليات الأميركية في سوريا ضد "داعش" لم تنته وهي مستمرة. ونقل عن ترامب قوله: الوقت حان للانسحاب من سوريا.

وكالة الأناضول

القوات الأمريكية تشرع ببناء قاعدتين في محيط منبج شمالي سوريا

بدأت القوات الأمريكية، في بناء قاعدتين في محيط مدينة منبج، شمالي سوريا ووفقًا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر موثوقة، شرعت الولايات المتحدة في توسيع نقطتي مراقبة، تقعان في محيط قرية الدادات، التابعة لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين وأضافت المصادر، أن النقطة الأولى تقع إلى الجنوب الشرقي من قرية الدادات، فيما تقع النقطة الثانية جنوبي القرية المذكورة.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول إنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رؤساء ثلاث دول من منطقة البلطيق مهمتنا الأساسية في هذا الصدد هي التخلص من داعش، اقتربنا من إتمام هذه المهمة وسنتخذ قريبا قرارا بالتنسيق مع آخرين بشأن ما سنفعله، أريد الخروج، أريد أن أعيد جنودنا لوطنه، ولكن بريت مكجورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية قال خلال منتدى في واشنطن يوم الثلاثاء نحن في سوريا لمحاربة داعش، هذه مهمتنا ومهمتنا لم تنته وسنكمل تلك المهمة.

وكالة فرنس برس

الملك سلمان يؤكد لترامب تأييد السعودية دولة فلسطينية عاصمتها القدس

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي دونالد موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيسيان الروسي والتركي يعلنان بدء بناء محطة "أكويو" النووية في تركيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن المبالغة في أهمية بناء محطة الطاقة النووية "اكويو" في تركيا، وأنها ستصبح الأساس لإقامة الصناعة النووية في الجمهورية (تركيا).