TL

الحدث اليوم خارجي وهو في حقيقته حدثان:

الأول: إعلان رئيس الإستخبارات الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قرار الإنسحاب من سوريا في وقت نسبي وذلك غداة إقرار الإنسحاب في إجتماع لمجلس الأمن القومي.

الثاني: تأكيد القمة الرئاسية الروسية الإيرانية التركية في أنقرة على وحدة سوريا وإنجاز حل سياسي لأزمتها عن طريق حوار شارك فيه جميع الأفرقاء السوريين، مشددة على تنفيذ الخطوات المتفق عليها في مؤتمر سوتشي.

المنار

وعد بلفور جديد، هو اول السالكين على جادة بن سلمان التي تلامس بحر بيروت الموصول الى شواطئ حيفا وعذابات غزة.. انه التكريم اللبناني لنهج سلمان وابنه الذي قرأ الاسرائيلي بمواقفه الاخيرة اول اعتراف عربي بقومية الكيان العبري، فرفعه الصهاينة الى مصاف وعد بلفور جديد..

nbn

مع مواصلة التحضير للاستحقاق الانتخابي تتجه الانظار الى مؤتمر" سيدر" يوم الجمعة في متابعة تفصيلية لما سيطرحه لبنان من برنامج استثماري لاعمار وتأهيل البنية التحتية وما سيكسبه في المقابل من حاصل مالي بعدما وصل عدد المشاركين في المؤتمر الى عتبة ال50 دولة ومنظمة.

mtv

جادة الملك سلمان جمعت الاحبة الزعلانين وربطت بعضا مما فرقته استقالة الرئيس الحريري من السعودية او ما فرضه قانون الانتخاب من تباعد بين حلفاء الامس ممن يتشاطرون القيم العميقة للرابع عشر من اذار، صحيح ان ما كتب قد كتب انتخابيا على ضفة الثلاثي الحريري جعجع جنبلاط، لكن السابع من ايار صار موعدا منتظرا بينهم للتلاقي حول الشؤون السيادية الكبرى.

NTV

بين أربعاء العتاب وإشكال سرايا الاغتراب بشرى خير كروية قد تكون خبر اللبنانيين الأهم اليوم بإعلان وزير الإعلام ملحم رياشي حصرية بث المونديال عبر شاشة تلفزيون لبنان في ظل الأشواط السياسية الانتخابية وركلاتها الترجيحية في الوقت الضائع حتى السادس من أيار.

المستقبل

“إذا كانت كل الجهات المحلية إنتخابات”، إنطلاقا من التصريحات والمواقف السياسية، فإن لبنان نفسه سيحتل بعد يومين حدثا خارجيا دوليا، يتمثل بمؤتمر سادر، والذي يأتي في سياق مؤتمرات الدعم للبنان.

OTV

قبل اثنين وثلاثين يوما من السادس من أيار، يبدو المشهد على الشكل الآتي:

الثنائي الشيعي يركز جهده في بعلبك-الهرمل، فضلا عن كسروان-جبيل. فالمعركة في دوائره الأخرى، سهلة من منظوره، ولو تشكلت فيها لوائح من الحلفاء الاستراتيجيين أو الخصوم.

تيار المستقبل يستعين بخرزته الزرقاء ليرد "صيبة عين" اللواء أشرف ريفي، ومناوئوه الآخرون في الوسط السني، الذين نجحوا في استقطاب شرائح وازنة، كانت تدين بالولاء للتيار الأزرق حتى أمس القريب.

LBC

بالصورة، نجحت السعودية بلملمة قيادات الرابع عشر من آذار، فجمعت على طاولة عشاء بيروتية، الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، لتقول لهم: المملكة بدا ياكن مجموعين.

الميادين

العاصمة التركية أنقرة تشهد قمة ثلاثية تجمع رؤساء تركيا وإيران وروسيا للبحث في ملفات المنطقة وتحديداً التطورات في سوريا، والبيان الرئاسي المشترك يؤكد استعداد الرؤساء الثلاثة لتقديم المساعدة لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على داعش والقاعدة في سوريا.

الجزيرة

تثير مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية بأن تدفع تكاليف بقاء قوات بلاده في سوريا بعد قرار سحبها؛ أسئلة عن نظرة أهم حليف دولي لها، حيث سبق له أن وصف بعض صفقاتها بأنها مجرد "فستق" مقارنة بحجم ثروتها، وقبله كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف أموالها بأنها مثل "الرز".

العربية

أدان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، هجوم الميليشيات الحوثية على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، معتبرا أن الحوثيين يهددون حركة الملاحة التجارية العالمية بشكل معلن.