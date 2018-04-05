The Guardian

الحكومة الفرنسية تلتزم بقراراتها مع تسبب الإضرابات بالمزيد من الفوضى في السكك الحديدية

واجه الملايين من المتنقلين الفرنسيين فوضى قطاع النقل الأربعاء مع مواصلة عمال سكك الحديد إضراباتهم المتقطعة التي يُتوقع أن تستمر لثلاثة أشهر في أول اختبار جدي لخطة الرئيس ماكرون من أجل إعادة تكوين الاقتصاد الفرنسي والحد من القوانين التي تمنح حقوقاً كبيرة للعمال بحسب الحكومة في القطاع العام.

وتشهد فرنسا حالياً يومي إضراب كل خمسة أيام حتى الثامن والعشرين من حزيران وذلك اعتراضاً على مقترحات الرئيس ماكرون لإجراء تغييرات كبيرة في قطاع السكك الحديدية الذي ما زالت الدولة الفرنسية تديره.

وكانت الحكومة قد أصرّت على الالتزام بالقرارات التي أصدرتها بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لو مير الذي ‏قال "إن قدرتنا على الوقوف بثبات خلف قراراتنا ستكون أساسية من أجل إحداث التغييرات في الشركة الوطنية للسكك ‏الحديدية (إس إن سي إف)".‏

The Japan Times

ترامب يرسل الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك لتعزيز قدرات العملاء الحدوديين في ظل زيادة متوقعة لمحاولات التسلل

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الوطني بمؤازرة العملاء الفدراليين على الحدود مع المكسيك بحسب ما أعلنت وزيرة الأمن القومي كيرستن نيلسن الأربعاء مع رفضها إعطاء الرقم الدقيق لعدد الجنود الذين أرسلوا إلى الحدود والمدة التي سيقضونها هناك. وأضافت نيلسن "حان الوقت للتحرّك وستتم مناقشة التفاصيل مع حكّام الولايات ونأمل أن يبدأ الانتشار بشكل فوري. ‏وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلق الرئيس ترامب تحذيراً للمسؤولين المكسيكيين مفاده بأنه سينسحب من الاتفاقية ‏التجارية "نافتا" في غياب أي ضمانات حول أمن الحدود ومنع التسللات. وأضافت نيلسن أن وزارتها لاحظت ارتفاعاً ‏خطيراً في نسبة الهجرة غير الشرعية وعمليات تجارة المخدارات عبر الحدود. ‏

روسيا اليوم

البحرين تكشف عن حجم اكتشافاتها من النفط والغاز في حقلها الجديد

كشف وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة عن احتياطات ضخمة من النفط والغاز في حقل بلاده الجديد، في أكبر احتياطي مستكشف منذ 1932. وقال الوزير في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب، التي اكتشفت تتجاوز 80 مليار برميل، مشيراً إلى أن المسح الجيولوجي أسفر عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تُقدّر ما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب. ونوّه بأن الاكتشاف النفطي يقع في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود مملكة البحرين. وأكّد أن فريق الاستكشاف في الهيئة الوطنية للنفط والغاز يبذل حالياً جهوداً مضاعفة لتشغيل الحقل المكتشف خلال 5 سنوات، كما يجري العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف. ونقلت صحيفة "الأيام" عن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني عبد الرحمن بوعلي أن المملكة تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يومياً من الحقل، وأن الغاز المستخرج سيكفي لتغطية الطلب المحلي. ويأتي ذلك بعدما أعلنت المنامة الأحد الماضي عن اكتشاف أكبر "حقل نفط وغاز في تاريخها"، حيث قال ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إن الحقل الجديد سيساهم في تطوير قدرات البحرين التنافسية، ومواصلتها تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية. ويُذكر أن البحرين تملك حالياً حقلاً واحداً للنفط، مع احتياطات من الخام تُقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يومياً كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية.