الوكالة الوطنية للإعلام

بري نبّه من التصريحات العدوانية الإسرائيلية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، إلى التنبه من تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي العدوانية ومن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من إنتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون. ونقل النواب "أن الرئيس بري أجرى مؤخراً، سلسلة إتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة يشارك بمؤتمر موسكو للأمن الدولي

يشارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في "مؤتمر موسكو للأمن الدولي" الذي انطلق في العاصمة الروسية موسكو ويستمر يومين. يترأس الوفد سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع ويضم عدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وكالة الأناضول

بيل كلينتون: إسرائيل عطلت عملية السلام لأنها ترى في الفلسطينيين طرفاً ضعيفاً

قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إن إسرائيل عطلت عملية السلام لأنها ترى في الفلسطينيين طرفاً ضعيفاً، وفقاً لما نشرته القناة الإسرائيلية "العاشرة" الأربعاء. وأضاف كلينتون في مقتطفات من مقابلة أجرتها معه القناة العبرية، أن "عودة زعيم حزب الليكود (بنيامين نتنياهو) إلى الحكم في إسرائيل عام 2009، جاءت في فترة شهدت استقراراً للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وهذا ما خفف الضغط السياسي على نتنياهو لإيجاد حل للصراع مع الفلسطينيين". وتابع الرئيس الأميركي الأسبق موضحاً "نتنياهو والائتلافات الحكومية التي قادها رئيساً للوزراء منذ عام 2009 وحتى الآن، ترى أن الفلسطينيين باتوا طرفاً ضعيفاً غير قادر على إثارة المشاكل في وجه إسرائيل، لذلك جمد نتنياهو عملية السلام".

وكالة أنباء رويترز

تركيا وروسيا وإيران تتعهد بالعمل من أجل استقرار سوريا

تعهدت تركيا وإيران وروسيا الأربعاء بتسريع الجهود لبسط الاستقرار في سوريا وأكدت التزامها المشترك تجاه الدولة بعد يوم من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال سحب القوات الأميركية. وذكر بيان للبلدان الثلاثة بعد اجتماع قمة في أنقرة أنها عازمة على "تسريع جهودها لضمان الهدوء على الأرض" في سوريا. ورغم أن قرار الدول بالعمل المشترك لم يقدم شيئاً يذكر لتقليل العنف في سوريا لأسباب منها تدخل هذه الدول عسكرياً في الحرب على جبهات متعارضة، إلا أنه يشير إلى دورها المحوري مع تزايد الشكوك بشأن التزام واشنطن.