الأخبار 3 /4 /2018

زيدان: مباراة عاطفية!

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لوكالة الأنباء الإسبانية، إنه كان يفضل تجنب يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي: "قضيت هناك خمسة أعوام وكان فريقاً مهماً بالنسبة إليّ. من المؤثر اللّعب ضدهم، في الحقيقة كنت أفضل تجنبهم لأسباب عدة". واعتبر زيدان أن يوفنتوس قوي مثل الموسم الماضي، واصفاً إياه بالفريق التنافسي للغاية والمواجهة ستكون معقدة وصعبة ومتكافئة.

الأخبار 4 /4 /2018

غوارديولا وكلوب "الهجوم" حتى ينقطع النفس

غوارديولا الذي لا يزال قلبه معلقاً بميسي ويردد دائماً أن الفريق الذي يملك "البرغوث" مرشح دائم للقب. يبحث عن العبور للدور النصف النهائي بحثاً عن استعادة الهيبة الأوروبية. المدرب الإسباني الذي توّج بلقبين أوروبيين مع برشلونة أولها كان في موسم السداسية عام 2009، وآخرها في ملعب ويمبلي عام 2011 يواجه خيبة أوروبية منذ ابتعاده عن أسوار الكامب نو.

اللواء 5/4/2018

رونالدو يبهر العالم وخصومه يصفّقون له!

ما زالت ردود الأفعال والتغطيات تتواصل، حول الهدف "المقص" الرائع لكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في مرمى يوفنتوس، خلال الفوز (3-0)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جسد كريستيانو قد ارتفع عن أرضية الملعب، بمسافة متر و41 سم، عند قفزه في الهواء لتسجيل الهدف. وأضافت أن الأكثر دهشة، هو أن قدم "الدون" عند تسديد الكرة، في مرمى الحارس المخضرم، جيجي بوفون، كان ارتفاعها مترين و38 سم، وهو تقريباً نفس ارتفاع عارضة المرمى (مترين و44 سم). وكان رونالدو موضع إشادات واسعة لما حققه، فمدربه الفرنسي زين الدين زيدان اعتبر أن هدفه كان "أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم".