TL

مؤتمر "سيدر" في الواجهة ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موجود في باريس على رأس وفد لبناني رفيع المستوى. والعاشرة قبل ظهر غدٍ يُفتتح المؤتمر وتُعقد الجلسات على مدى ثلاث ساعات ثم تُستأنف عند الخامسة، والأمل بأن ينتهي هذا المؤتمر الذي تشارك فيه خمسون دولة ومنظمة بدعم لبنان.

المنار

أبلغ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عدم القبول بالتهديدات الإسرائيلية، معتبراً أنها عمل حربي.

nbn

الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء، للتنبّه من العدوانية والاستفزازات الإسرائيلية وما رافق هذه الدعوة من اتصالات مع المراجع الدولية وبين عين التينة وبعبدا تردّد صداها اليوم.

mtv

غداً مؤتمر "سيدر"، إنها ساعة حقيقة سيواجهها لبنان أمام خمسين دولة اجتمعت في باريس لتأمين القروض والمساعدات له، ساعة حقيقة لأن لبنان الذي يطلب الكثير مُطالَبٌ بدوره بالكثير والعنوانان العريضان لخريطة الطريق الإنقاذية هما منع التسرّب السياسي والأمني من لبنان إلى الإقليم أو ما يُعرف بالنأي بالنفس، ومنع التسرّب المالي والضرائبي من خزائن إلى جيوب المنتفعين أو ما يُعرف بضبط الهدر ومحاربة الفساد.

NTV

ثورة الأرز المالية تختمر الآن في "باريس أربعة"، وقد افتتحها رئيس الحكومة سعد الحريري بروح رياضية من خلال استهلاله الزيارة للعاصمة الفرنسية بلقاء نادي الناشئين للـ"ميني باسكت" قبل أن تبدأ عملياً المباريات النهائية لسلّة الدولة المثقوبة.

المستقبل

بين الترقّب لنتائجه وتحضيرات الحكومة المواكبة على مدى الأشهر والأسابيع الماضية، ينطلق غداً في العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر "سيدر" بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وممثلين عن أكثر من خمسين دولة ومنظمة وهيئة دولية وعربية.

OTV

تشير معلومات الـOTV إلى اتصالات مكثفة أجراها رئيس الحكومة في الأيام والساعات الأخيرة، أثمرت تكريس المشاركة العربية، وتحديداً الخليجية والسعودية، حضوراً في مؤتمر "سيدر".

LBC

لبنان في فرنسا غداً وبعد غدٍ، غداً لمؤتمر" سيدر" الذي حشدت الحكومة اللبنانية كل طاقتها لإنجاحه، لكن نجاحه ليس وقفاً على اللبنانيين بل على الدول المساعدة التي ستطرح الكثير من الأسئلة عن الإصلاحات العملية وليس مجرّد الإصلاحات النظرية فهل يملك الوفد اللبناني كل الإجابات عن كل الأسئلة؟ الأنظار موجّهة إلى كلمة الرئيس ماكرون في المؤتمر كما إلى كلمة الرئيس الحريري، على أن يكون التركيز في نهاية المطاف على ما يمكن أن يُخصّص للبنان من مساعدات وقروض ميسّرة.

الميادين

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "خطط ​واشنطن​ لإنفاق 1.2 تريليون ​دولار​ لتحديث ترسانتها النووية ستؤدي إلى إطلاق سباق تسلّح جديد"، شاجباً "عنف ​إسرائيل​ ضد الفلسطينيين".

الجزيرة

أفادت مصادر في ​وزارة الدفاع الفرنسية​ لوكالة "​رويترز​"، بأن "​الحكومة​ ستدشن في كانون الثاني قوة عسكرية أوروبية قابلة للانتشار لمواجهة الأزمات، خارج نطاق جهود ​الاتحاد الأوروبي​ الحالية".

العربية

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "​الكرملين​" ​ديميتري بيسكوف​، عن "أسف الكرملين لقرار موقع "​فيسبوك​"، حجب صفحات عدد من وسائل الإعلام الروسية من الموقع".