النهار/ إميل خوري

اعتبر أن قانون النسبية بعد تشويهه جعل اللوائح تتناسل وتتوالد كالفطر، تتنافس على المقاعد وليس على المبادئ والعقائد. قال إن قانون يأتي في أكثر من دائرة بمرشح وخصمه إلى مجلس النواب العتيد، بحيث يصبح تأليف الحكومات مسألة معقدة ولا يمكن تأمين الثقة بها إلا إذا اجتمع فيها المتخاصمون سياسياً وحزبياً وحتى شخصياً.

الأخبار/ هيام القصيفي

سألت إن كانت التسوية الرئاسية ستُعمّد بعد الانتخابات، وقالت إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يبقى متفرجاً إذا كانت هناك نية محلية أو إقليمية للتخريب.

الأنوار / رفيق خوري

أشار إلى أن كل التجارب خلال الحرب وبعدها، أكّدت أن موت لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ممنوع بما نسمّيه عادة إجماع عواصم القرار الدولي، وإن كان تحسين شروط حياته مسألة فيها نظر. لكن المجتمع الدولي يقف عاجزاً إذا أردنا الانتحار ولن يخرجنا أحد من المحنة إن لم نخرج نحن.

اللواء/ رلى موفق

تناولت مؤتمر "سيدر" ومتطلباته اللبنانية، وقالت إن الالتزامات المطلوبة من لبنان سواء في "سيدر" أو في "روما" أو في المؤتمر المنتظر انعقاده في بروكسل تستند إلى سقف سياسي أعلى، سبق التعبير عنه بوضوح ويتمثل بالتزام لبنان سياسية النأي بالنفس وبالقرارين الدوليين 1701 و1559، وباستراتيجية دفاعية تسهم في بسط الشرعية سلطتها على مختلف الأراضي اللبنانية.