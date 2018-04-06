The NewYork Times

الهند اقتربت من شراء منظومة صاروخية روسية بالرغم من العقوبات الأميركية

يزور وزير الدفاع الهندي موسكو هذا الأسبوع لإتمام شراء منظومة صاروخية دفاعية روسية، في صفقة تشكّل خرقاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا. الصفقة المحتملة والبالغة قيمتها حوالى 6 مليارات دولار تأتي في وقت تحاول فيه إدارة ترامب فرض المزيد من ‏العقوبات ضد روسيا وتشكيل تحالف مع الهند، في حين يقول مسؤولون هنود إن الهند ستنجز الاتفاقية على الأرجح ‏في هذا الأسبوع لشراء منظومة "ترايومف إس 400" المضادة للطائرات والقادرة أيضاً على اعتراض صواريخ.‏ وفي حال إتمام الصفقة سيكون على إدارة ترامب أن تختار ما بين معاقبة الهند لخرق العقوبات أو استثنائها لتجنّب ‏توتر العلاقات معها، خاصة وأن ترامب كان يسعى إلى تشكيل تحالف استراتيجي لمواجهة المخططات التوسعية ‏الصينية. ‏

The Guardian

كتلة يمين الوسط في الاتحاد الأوروبي متهمة بتأمين ملاذ للرئيس المجري أوربان

اتُهم تحالف يمين الوسط الأوروبي المتمثل بحزب الشعب الأوروبي، بتأمين الغطاء السياسي لنظام الرئيس المجري فيكتور أوربان الديكتاتوري عشية الانتخابات المجرية. حزب الشعب الأوروبي الذي يضم أحزاباً مثل حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحزب جان كلود يانكر، متهم بمساعدة حزب "فيديسز" الذي يتزعّمه أوربان يتخذ حالياً موقفاً عدائياً تجاه الهجرة ويدفع البلاد نحو الحكم الديكتاتوري وإساءة استعمال الأموال الأوروبية. كما أدى الحزب الألماني الحاكم "إس سي يو"، دوراً مفصلياً في تبييض صورة الحكم الديكتاتوري لأوربان ولم يهاجمه ‏إلا حين أقدم على خطوات متطرفة حين ناقش على سبيل المثال إعادة تطبيق حكم الإعدام في بلاده.‏

روسيا اليوم

السعودية تدرس مشروعاً ضخماً لقناة بحرية ستحوّل قطر إلى جزيرة!

كشفت صحيفة "سبق" السعودية أن المملكة تدرس مشروعاً سياحياً كبيراً لشق قناة بحرية ضخمة على طول حدود البلاد مع قطر ستحوّلها لجزيرة، وينفذه تحالف استثماري سعودي من 9 شركات في هذا الحقل. وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع الكبير "في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط. وبيّنت "سبق" في تقريرها أن الخطة المرسومة تتحدد في شق قناة بحرية لتبدأ من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر إلى لسان خور العديد في الخليج العربي، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً وغير منقطع، باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية. ولفتت "سبق" إلى أن اختيار هذه المنطقة جاء لأهميتها وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية الخالية من أي عوائق تعترض التنفيذ، إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر.

ومن المتوقع في إطار تطبيق هذا المشروع أن يتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 متر وعمقها 15-20 متراً وطولها 60 كيلومتراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركّاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 متراً، أقصى عمق للغطس في حدود 12 متراً. وتُقدّر التكلفة مبدئياً بـ2.8 مليار ريال تقريباً تُنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع. وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.