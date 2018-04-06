الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري لمجلة الأمن العام: الدولة وحدها المظلة والضامنة والأمن خط أحمر

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في حديث إلى مجلة "الأمن العام"، أن "الطريق إلى بناء قوات عسكرية وأمنية لبنانية قوية قطع شوطاً طويلاً جداً، واستلزم ذلك جهوداً كبيرة جداً وتضحيات، وهو لا يزال يتطلّب المزيد من الصبر والحكمة والالتزام". وأوضح أن مؤتمر "روما 2" "شكّل لحظة استثنائية في تاريخ لبنان، على الدولة بكل مكوّناتها الاستفادة منها للشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره لقطاع الأمن".

وكالة أنباء الإمارات - وام

باكستان تدعو المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب

دعا رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف والراديكالية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في العالم. جاء ذلك في خطاب ألقاه بالجلسة الختامية لمنتدى مكافحة الإرهاب الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد اليوم ويستمر ثلاثة أيام. وقال إن الحوادث التي تقع في أفغانستان وأماكن أخرى تولّد التطرف والراديكالية، لافتاً إلى أن الحرب ليست الحل في أفغانستان ولا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال الحوار بين الأفغان.

وكالة الأناضول

"سي إن إن": ترامب غاضب من تحذيرات مستشاريه بشأن الانسحاب من سوريا

كشفت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن تحذيرات مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر الانسحاب العسكري من سوريا "أثارت غضبه". ونقلت الشبكة عن مصادر مطّلعة، لم تسمّها، أن ترامب أظهر امتعاضه من نصائح قدّمها بعض كبار الضباط العسكريين، وفريق الأمن القومي، خلال اجتماع عُقد أمس الأربعاء.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة تصعّد بهدوء تفتيش سفن المساعدات لليمن

يقول مسؤولون من الأمم المتحدة والسعودية، إن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثّف فيه جماعة الحوثي المسلّحة التي تسيطر على أغلب مناطق شمال اليمن هجماتها على المملكة وبعد استهدافها لناقلة نفط سعودية يوم الثلاثاء.

وكالة فرنس برس

محادثات بين الكوريتين تحضيرا لقمة 27 نيسان

أنهى مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الخميس لقاءً للتحضير للقمة النادرة المقرر عقدها بين زعيمي البلدين في 27 نيسان في الشطر الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح بينهما. وستكون القمة التي ستجمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثالثة من نوعها فقط وستسبق لقاء تاريخياً مزمعاً عقده بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار.

وكالة أنباء شينخوا

البيت الأبيض: لا موعد محدد لانسحاب القوات الأميركية من سوريا

نفى البيت الأبيض وجود موعد محدد لمغادرة القوات الأميركية في سوريا، على الرغم من أن الرئيس الأميركي أعرب أكثر من مرة عن رغبة بلاده في انسحاب عسكري سريع من الدولة التي مزقتها الحرب. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ساره ساندرز في المؤتمر الصحفي، إن الرئيس دونالد ترامب "لن يضع جدولاً زمنياً اعتباطياً، وإنه يقيّم في الواقع الأمر من منظور كسب المعركة وليس لمجرد إطلاق رقم عشوائي".