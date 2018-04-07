الديار/ حسن سلامه

شكل إعتماد النسبية في قانون الانتخابات الذي سيجري على أساسه إستحقاق السادس من أيار، أول تجربة في تاريخ لبنان يراد منها تمثيل كل المكونات السياسية اللبنانية إنطلاقاً مما تمثله على المستوى الشعبي وصولاً إلى تحقيق حد أدنى من العدالة بين كل الأطياف في لبنان، على رغم من تضمن القانون مجموعة واسعة من الثغرات والنواقص التي أفضت إلى إعتباره من جانب فئات واسعة، إنه فصّل على قياس أهل السلطة، من حيث إعتماد الدوائر الصغرى أو المتوسطة، ومن حيث الصوت التفضيلي وغير ذلك من أمور سلبية.