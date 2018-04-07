الوكالة الوطنية للإعلام

‎ ماكرون للحريري في ختام مؤتمر سيدر: القروض الميسرة والمنح لا معنى لها إلا بفضل التزام وتعهد حكومتكم بتنفيذ إصلاحات لا بد منها

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال مؤتمر "سيدر" الذي دعت إليه واستضافته العاصمة الفرنسية، بكلمة مطولة توجه فيها إلى المؤتمرين، شاكراً حضورهم ومشيداً بـ"الجهود التي بذلت طوال المرحلة السابقة، لإنجاح المؤتمر وتحقيق النتائج الإيجابية، التي تمثلت بالتجاوب الكبير من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الأمم المتحدة تحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لبنان

حثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على مواصلة دعمه البنان لما يمثله من دور حيوي في إعادة الاستقرار للمنطقة.

وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي مثل الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر التبرعات لدعم الاستقرار الاقتصادي للبنان الذي استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً في باريس، إن أعمال هذا المؤتمر حشدت تعهدات مالية تقدر بنحو 10.2 مليار دولار للبنان.

وكالة الأناضول

أمير قطر يبدأ زيارة للولايات المتحدة بالتزامن مع وجود "ابن سلمان"

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. وتأتي زيارة أمير قطر لأمريكا تلبية لدعوة تلقاها خلال اتصال هاتفي من ترامب في شباط الماضي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وكالة فرنس برس

قروض ومساعدات للاقتصاد اللبناني بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر باريس

أعلن المجتمع الدولي الجمعة في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد هذا البلد واستقراره المهدّد جراء الأزمات الاقليمية. وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام مؤتمر "سيدر" أن أكثر من 11 مليار دولار خُصصت للبنان خلال مؤتمر باريس مشيراً إلى أن "يوم العمل هذا كان مثمراً".

وكالة أنباء شينخوا

الصين ستحارب بأي ثمن الممارسات الأحادية والحمائية الأمريكية

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين ستحارب "بأي ثمن" وستتخذ "تدابير مضادة شاملة" إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية ممارساتها الأحادية والحمائية. وأضاف المتحدث: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الصينية- الأمريكية، فإن الصين أعلنت موقفها بكل وضوح ، وهو أنها لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكنها في نفس الوقت لا تخشى خوض مثل هذه الحرب".