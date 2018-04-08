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السبت المقدس والنور فاض في كنيسة القيامة في بيت لحم، وشعلته يحضرها بعد قليل وفد لبناني زار عمان قبل ساعتين ونصف الساعة، في طائرة أقلته من مطار رفيق الحريري الدولي الذي ستصل الشعلة إليه مع الوفد بعد نصف ساعة من الآن، على أن تنقل مباشرة إلى كنيسة مارجورجيوس في وسط بيروت.

المنار

قبل أن يثمر الأرز الفرنسي على أرض الوطن اللبناني مشاريع ومخططات، كانت القروض الممنوحة تذكر اللبنانيين بمحنة الخوالي من السنوات، التي أوصلت الدين العام إلى ما يفوق الستة والثمانين مليار دولار.

وفيما تعد الحكومة مليارات الدين الجديد، وتعد اللبنانيين بمشاريع لم يظهر من هيكلتها شيء إلى الآن، سوى خطابات انتخابية واستثمارات سياسية، رفع العالم من شروطه بل قيوده ضد لبنان، ورماه بالقروض حاجباً عنه الهبات التي لم تتعد التسعمئة مليون دولار من أصل أحد عشر ملياراً.

nbn

بين مؤتمر "سيدر" كحدث يهم كل لبنان، وما حققه من نتائج جاءت ترجمة لثمرة التعاون والجهد الذي بذل بين مجلس النواب والحكومة مؤخراً، ومؤتمر الطاقة الاغترابية وما يطرح حوله من علامات استفهام حول التوقيت على مسافة شهر من الاستحقاق النيابي، سجل حضور كامل الأوصاف الوزارية ونجاح للتوافق السياسي في الأول، فيما قاطع الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس الثاني.

mtv

في اليوم الثاني على مؤتمر "سيدر واحد"، تبلورت الوقائع وتأكد المؤكد، فالـ 12 مليار دولار التي حصل عليها لبنان في المؤتمر هي بمعظمها على شكل قروض، أي أن الحكومة اللبنانية التي ذهبت إلى باريس وهي رازحة تحت دين يبلغ 80 مليار دولار، ستعود من العاصمة الفرنسية بدين يفوق التسعين مليار دولار.

NTV

لم يدم التوافق السياسي للمنتشرين السياسيين في باريس، أكثر من اثنتي عشرة ساعة أنتجت أحد عشر مليار دولار. جبران باسيل يرافقه رئيس الحكومة وغصن الانتشار، استحدثوا مؤتمراً للطاقة الاغترابية بمحصول انتخابي، ووزير المال علي حسن خليل وتوأم روحه السياسي وزير الأشغال يوسف فنيانوس، قررا المقاطعة وتسجيل موقف يؤكدان فيه أنهما في مهمة مالية محددة فمعركتنا الانتخابية نخوضها في لبنان، وانتخابات المغتربين نديرها بطاقتنا لا بطاقات الدولة.

المستقبل

في سبت النور الذي يسبق عيد القيامة عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، رحلات جوية من العديد من الدول لإحضار النار المقدسة للتبرك بها وسط إحتفالات حاشدة. ومن المنتظر أن تصل الشعلة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد نصف ساعة من الآن، ويتم نقلها إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، حيث يستقبلها متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

OTV

غداة نجاح مؤتمر "سيدر"، مؤتمر كبير للطاقات الاغترابية اللبنانية في أوروبا، استمراراً لتقليد، درجت عليه وزارة الخارجية منذ تولاها وزيرها الحالي، الذي حضر كعادته المؤتمر، لكن هذه المرة إلى جانب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد الفرنسي.

LBC

على مستور مؤتمر "سيدر"، تراوحت الانطباعات بين مرحب ومتخوف، التخوف مزدوج: فمن جهة هناك التخوف من عدم قدرة لبنان على الالتزام بتنفيذ شروط الدول المساعدة، وفي مقدِّم الشروط الإصلاح، وهو البند الذي استعصى على كل الحكومات بما فيها حكومة اليوم، والتخوف الثاني من اقتراب الدين من عتبة المئة مليار دولار، بعدما بلغ مع ديون "سيدر" تسعين ملياراً.

الميادين

واصل الجيش السوري استهدافه لمواقع المسلحين في دوما، وتحديداً على المواقع التي يطلق منها المسلحون قذائفهم على دمشق. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن مسلّحي جيش الإسلام يمنعون مدنيي دوما في الغوطة الشرقية من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.

الجزيرة

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية القطرية​، لولوة الخاطر، أن "​الدوحة​ تلقت دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة العربية العامة التي ستجري في ​الرياض​، وستشارك فيها".

العربية

كشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عن عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب على مواجهة الإرهاب الإيراني وإصلاح الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدخل حقبة جديدة من القيادة في التعامل مع إيران.