الديار/ ميشال نصر

يوم انتهى مؤتمر روما 2 إلى ما انتهى إليه من مقررات، اعتبر الكثيرون أن لبنان لم يحقق أي إنجاز، بل هو تنازل في مسألة الاستراتيجية الدفاعية مقابل بيان سياسي لا يمكن صرفه في أي مكان، نظراً لعدم تضمنه أي آليات جدية لمساعدات قادمة أو موعودة، لتنضم مقرراته إلى الكثير مما سبقه. غير أن العالمين ببواطن الأمور يتحدثون غير ذلك، معتبرين أن لبنان حقق انجازاً كبيراً، في حصوله على تأييد أكثر من 42 دولة مشاركة لسياسته العسكرية وخطته لبناء جيش حديث.