TL

عطلة الفصح المجيد لدى الطوائف الشرقية شهدت قداديس ومعايدات، في وقت استمرت المهرجانات الانتخابية وإعلان اللوائح. وقد التقى الرئيس بري موفداً سويسرياً، وسط بداية قوات الاحتلال الإسرائيلي تشييد الجدار خلف الخط الأزرق.

المنار

بين مساحات التوتر الأميركي وبعض الإقليمي مع الفصل الجديد لهزيمة التكفيريين في دوما، تسلل الإسرائيلي المصاب بطائراته ومعادلاته في سوريا محاولاً رد الاعتبار، فكانت غارة عبر الأجواء اللبنانية أصابت مطار الـ"تي فور" العسكري بصواريخ موجهة.

nbn

جيش العدو الذي استعرض عضلاته هو نفسه الذي يختبئ وراء جدار إسمنتي، واصل لليوم الثاني على التوالي إقامته، بدلًا من السياج الحدودي مقابل بلدتي كفركلا والعديسة.

mtv

توالى إعلان اللوائح الانتخابية، ومعها لقاءات تحفيز الناخبين للإقبال على التصويت. كما تنشط حركة اتصالات حثيثة على خط التحالفات الانتخابية.

NTV

بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، فإن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا. وقال مسؤولان أميركيان كبار لقناة NBC News الأميركية، إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مطار الـ"تي فور".

المستقبل

جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، دعوته أهالي بيروت للاقتراع بكثافة.

OTV

في جبل لبنان الشمالي، المعركة بين "التيار الوطني الحر" وحلفائه الذين يعملون لتشكيل تكتل داعم للعهد، وبين من يسعى إلى الاحتفاظ بمقعد يتيم أو استعادة آخر مفقود، أو تكريس ثالث موعود. أما في جبل لبنان الجنوبي، فالمصالحة وضمانتها محورا التنافس.

LBC

الانتخابات النيابية باتت شماعة تعلق عليها كل الوعود، والخشية أن يستفيق اللبنانيون يوم السابع من أيار وقد اكتشفوا أن معظم القديم سيبقى على قدمه، خصوصاً بالنسبة إلى الذين سموا المرشحين، ليكونوا في اللوائح وتالياً الكتل.

الميادين

حذرت سوريا من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعم إسرائيل المستمر للتنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية لهذا الكيان.

الجزيرة

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اليوم في مقر وزارة الدفاع الأميركية بولاية فيرجينيا.

العربية

يواصل وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية إلى فرنسا، حيث التقى اليوم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في قصر ماتينيون، كما استقبل عدداً من الشخصيات السياسية الفرنسية على أن يستقبله مساءَ غدٍ الثلاثاء في قصر الإليزيه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيقيم على شرفه عشاءً رسمياً تجري على هامشه محادثات حول "شراكة استراتيجية جديدة" بين البلدين.