الوطن - السعودية

الفيصل: الفرصة متاحة للحاق بالثورة المعرفية الرابعة

أطلقت مؤسّسة الفكر العربي التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية بعنوان «الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه»، وذلك في حفل خاصّ أقيم في دبي، برعاية وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

البيان - الإمارات

الإمارات: ندعم الجهود الأممية لحل سياسي في اليمن

أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية في اليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بأبوظبي، مارتن غريفيت، دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

الجمهورية - مصر

3 ضربات استباقية.. تجهض المخططات الإرهابية ضبط 3 خلايا من 29 عنصراً حاولوا تنفيذ هجمات في أعياد الربيع

كشف مصدر أمني بمحافظة المنيا ان جهاز الأمن الوطني بالمنيا بالتنسيق مع الأمن العام والبحث الجنائي وجه ثلاث ضربات استباقية ضد تنظيم الاخوان وألقي القبض علي 3 خلايا إرهابية تضم 29 عنصراً عقب محاولة إحياء التنظيم المحظور من خلال اجتماعات تنظيمية وأوراق وتواصل عبر الفيس بوك وغيرها وهم يمثلون أعضاء المكاتب الإدارية للجماعة في مدن المنيا التسع وقيادات تنظيمية أخرى.

طريق الأخبار - مصر

"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجير المكلا جنوب اليمن

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) تبنيها للعملية الانتحارية التي استهدفت تجمعاً لمجندين جدد أمام معسكر النجدة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

الوطن - عمان

سوريا: عدوان إسرائيلي على مطار تيفور العسكري

أكدت دمشق وموسكو تعرض مطار تيفور العسكري لعدوان اسرائيلي.

القدس - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين من محافظات مختلفة في الضفة الغربية.