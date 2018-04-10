ChinaDaily

الصين تهاجم بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان

أعلنت الصين الإثنين أنها تعارض بشدّة قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة إلى تايوان، بعد أن وافقت إدارة ترامب على رخصة تسويق للصانعين الأميركيين ما يسمح لهم ببيع تكنولوجيا عسكرية لتايوان من أجل بناء غوّاصات. وردّت وزارة الدفاع الصينية على أسئلة وجّهها صحافيون حول المسألة وطالبت الولايات المتحدة بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع تايوان. وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع أن الجيش الصيني يتمتع بالقدرة على إحباط جميع محاولات تقسيم البلاد، وسيتخذ ‏جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن السيادة الوطنية.‏ وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد بولتون سيزور تايوان في حزيران، ‏‏رغم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة والصين التزمت من خلالها أميركا بعدم إقامة علاقات مباشرة مع تايوان وبعدم بيع الأسلحة لها.

the sydney morning herald

الصين تفكّر بإقامة قاعدة عسكرية في فانواتو في مخطط ستكون له تداعيات عالمية

بحثت الصين مع فانواتو في مخططات لكي يصبح لديها وجود عسكري دائم في جنوب المحيط الهادئ، في خطوة ذات أهمية عالمية قد تسمح للقوة العظمى الصينية وسفنها البحرية بالإبحار عند أبواب أستراليا. وكشفت وكالة "فيرفاكس ميديا" الإخبارية عن حصول محادثات أولية بين حكومتي الصين وفانواتو بشأن بناء قاعدة عسكرية صينية على الجزيرة، من دون الإتيان على ذكر أي مقترحات رسمية في هذا الشأن. وتمّت مناقشة هذه التطورات على أعلى المستويات في كانبيرا وواشنطن كون هذه القاعدة ستكون على بعد أقل من ألفي ‏كيلومتر من الساحل الأسترالي، ما سيسمح للصين بمدّ نفوذها العسكري إلى المحيط الهادئ وتغيير التوازن القائم منذ ‏زمن في المنطقة، ومن المحتمل كثيراً أن يزيد من احتمال وقوع مواجهات بين الصين والولايات المتحدة.‏ وكانت الصين قد مهّدت لهذه الخطوة عبر إمطار فانواتو بالهبات والقروض الميسّرة لدعم اقتصادها في ظل مراقبة ‏قوية لهذه الخطوات الصينية من قبل الأجهزة الاستخباراتية في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.‏

روسيا اليوم

8 صفقات لـ "أرامكو" مع فرنسا بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها تعتزم توقيع 8 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار مع الشركات الفرنسية على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس. وذكر رئيس شركة "أرامكو"، أمين بن حسن الناصر في حديث لقناة "العربية" أن التوقيع على الاتفاقيات سيتم غداً الثلاثاء. وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن "أرامكو" تخطط لتوقيع اتفاقية مع شركة "توتال" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز بشأن توسيع مصفاة مشتركة لهما في السعودية. ومن غير المتوقع أن يوقع الأمير محمد بن سلمان صفقات ضخمة في فرنسا، خلافاً لما كان عليه الحال أثناء زيارتيه للولايات المتحدة وبريطانيا، فيما أكّدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعمل مع ولي العهد السعودي على إعداد وثيقة استراتيجية، من شأنها أن تثمر عن عقود مع نهاية العام الجاري. وجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي قد يزور السعودية في ذلك الوقت.



روسيا اليوم

قطر تعيد 20 مليار دولار لإنقاذ مصارفها

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الإثنين، بأن صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار)، أعاد 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة. ووضعت هيئة الاستثمار القطرية مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ بدء الأزمة الدبلوماسية في يونيو الماضي، حيث بدأ بعض المقرضين في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في سحب الأموال، وفقاً لوثيقة قالت وكالة "بلومبرغ" إنها اطّلعت عليها. وتبيّن الوثيقة بحسب الموقع الأميركي أن ما يقرب من 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد أخرجت من البلاد. وتمتلك هيئة الاستثمار القطرية، وهي ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية، حصصاً في شركات دولية مثل "جلينكور بي إل سي" و"باركليز بي إل سي"، حيث باع الصندوق الشهر الماضي كامل حصته في شركة Veolia Environnement SA مقابل 622 مليون دولار، بعد أشهر من تخفيض حصصه في Tiffany & Co وCredit Suisse Group AG، علماً أن أصول الصندوق تبلغ حالياً 320 مليار دولار. وفضلاً عن دعم نظامها المصرفي، أشار موقع "بلومبرغ" إلى أن الدوحة أقامت أيضاً طرقاً تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية لدعم الإنتاج المحلي للأغذية، والذي قد يرتفع إلى 90 في المائة من الاستهلاك بحلول الشهر المقبل.