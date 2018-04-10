وكالة الأنباء المركزية

بري: الحضن العالمي للبنان تأمّن

نقلت "الحياة" عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله "باستضافة فرنسا مؤتمر "سيدر" ووجود الدول التي حضرته، فإن ما يسمى الحضن العالمي للبنان قد تأمّن. ويبقى على اللبنانيين التنفيذ. فالعبرة بالتنفيذ". أضاف "الكلام الذي قاله الرئيس سعد الحريري أول من أمس عن أهمية تعاوننا جميعاً ودور التوافق السياسي في التوصل إلى المشروع الذي وُضِع أمام المؤتمر، هو الذي يؤدي إلى النتائج المطلوبة، وأنا أشد على يده في هذا المجال".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وسائط الدفاع الجوي في الجيش تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار التيفور بريف حمص وتسقط عدداً منها

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد المواقع العسكرية بريف حمص الشرقي. وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" أن طائرات إسرائيلية من طراز "إف 15" اعتدت بعدة صواريخ أطلقتها من فوق الأراضي اللبنانية على مطار التيفور حيث تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وكالة أنباء رويترز

إيران: ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إن نظيره الأميركي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية محذرا إياه من أن رد طهران سيكون أقوى مما يتخيل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الإيراني يرد على تقارير دخول طائرات إسرائيلية لأجوائه

رد الجيش الإيراني، على التقارير التي أفادت بدخول طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز "إف 35" الفائقة التطور، إلى الأجواء الإيرانية الشهر الماضي. وقال قائد الدفاع الجوي العميد فرزاد إسماعيلي: "إذا ارتكب بلد ما أية حماقة وقامت طائراته بالاقتراب من أجوائنا سيرد الدفاع الجوي عليها رداً قاسياً"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.