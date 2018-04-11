الوكالة الوطنية للإعلام

عون لزواره: لبنان يتحمل نتائج الحروب في الشرق الأوسط وقضية المفقودين تطال كل لبنان ومتابعتي لها سابقة لمسؤولياتي كرئيس

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "لبنان يتحمل نتائج الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها الاقتصادية، إضافة إلى نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية، وعبء النزوح السوري إليه، بعدما بلغ عدد النازحين نحو مليون و850 الف نازح"، معرباً عن تقديره "لإمارة موناكو على الدعم الذي تقدمه للبنان في المجالات الصحية والتربوية والإنسانية". كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وزير العلاقات الخارجية والتعاون في إمارة موناكو جيل تونيللي، مديرة التعاون الدولي في الإمارة بنيديكت شوتز، منسقة برامج إدارة التعاون الدولي ايميلي لاريز - سيلفستر، مسؤولة برامج لبنان في الإدارة ايلودي مارتين وقنصل موناكو في لبنان بشارة الخوري. وعرض الوفد مشاريع التعاون القائمة بين لبنان وإمارة موناكو، والقطاعات التي تحظى بدعم مالي من إدارة التعاون الدولي.

وكالة فرنس برس

وزير خارجية كوريا الشمالية يزور موسكو في ضوء انفراج في شبه الجزيرة الكورية

في أوج انفراج في شبه الجزيرة الكورية، التقى وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو في موسكو الثلاثاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، بينما تسعى بيونغ يانغ لضمان دعم أحد حلفائها الرئيسيين. وتأتي زيارة وزير الخارجية الكوري الشمالي لموسكو قبيل قمتين ستجمعان في الأسابيع المقبلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السعودية وفرنسا توقعان اتفاقيات بقيمة تزيد على 18 مليار دولار

وقعت السعودية فرنسا اتفاقيات اقتصادية بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس. وذكرت قناة "العربية"، الثلاثاء، أن السعودية وفرنسا وقعتا 20 اتفاقاً اقتصادياً بقيمة تزيد على 18 مليار دولار. وذكرت "العربية" أن الاتفاقيات أهمها في قطاع الطاقة بين "أرامكو" و"توتال" الفرنسية، الأولى بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمي جديد بالشراكة مع "ساتورب"، والأخرى اتفاقية تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يدعو لبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء الناس في جميع أنحاء العالم للعمل معاً نحو بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، وجعل آسيا والعالم ينعمان بالسلام والهدوء والازدهار والانفتاح والجمال.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف: نشد على أيدي الشركات البرازيلية الراغبة في دخول الأسواق الإيرانية

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف استعداد ايران للتعاون الاستثماري مع البرازيل وتنفيذ المشاريع عبر استخدام التقنيات الحديثة؛ مصرحاً: نحن نشدّ على أيدي الشركات البرازيلية التي ترغب في دخول الأسواق الإيرانية.