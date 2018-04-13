الجمهورية 10/4/2018

جراحة لميكانيكي فيراري صدمه رايكونن

خضع ميكانيكي فريق فيراري فرانشيسكو سيغاريني لعملية جراحية ناجحة بعد الحادث الذي تعرّض له في سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1، عندما مرّت سيارة كيمي رايكونن على رجله وتسببت بكسر فيها. ووقع الحادث خلال السباق الذي فاز به سائق فيراري، بعدما دخل رايكونن، الذي كان يحتل المركز الثالث خلف زميله فيتل وسائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس "مرسيدس"، مركز الصيانة التابع لفريقه للمرة الثانية في اللفة 36، لتبديل إطاراته. إلا أن الفريق ارتكب خطأ عندما أعطى رايكونن إشارة الانطلاق من المركز قبل أن يكون الميكانيكيون قد أتمّوا بشكل نهائي تركيب الإطارات الجديدة. وكان الإطار الخلفي الأيسر، حيث تواجد سيغاريني، عالقاً ولم يتمكن الميكانيكيون من تغييره بعد، عندما أعطيت إشارة الانطلاق. ومع انطلاق رايكونن، مرّ بإطاره على رجل الميكانيكي الذي سقط أرضاً. وتوقف رايكونن بعد أمتار وانسحب من السباق.

الأنوار 10/4/2018

سيطرة كينية على ماراتون باريس

سيطر العداؤون الكينيون والكينيات على مجريات ماراتون باريس الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، وقام خلاله المنظمون بتوقيت إنطلاق الرجال والنساء بفارق زمني جعل من الفائزين يعبرون خط النهاية في وقت متقارب.

يوتا إلى "بلاي أوف" الدوري الأميركي في كرة السلة

تأهل يوتا جاز إلى الـ"بلاي أوف" للموسم الثاني توالياً بفضل فوزه على لوس أنجليس ليكرز ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفاة درّاج بلجيكي في طواف فرنسا

توفي الدرّاج الشاب البلجيكي ميكايل غوليرتس "23 عاماً" في أحد مستشفيات مدينة ليل الفرنسية، بعد ساعات من سقوطه خلال طواف باريس- روبيه للدراجات الهوائية، أحد السباقات الكلاسيكية في فرنسا.

الحياة 11/4/2018

الإصابة تنهي مسيرة هابارد

قالت النيوزيلندية لوريل هابارد إن الإصابة التي تعرّضت لها في منافسات رفع الأثقال في ألعاب الكومنولث ستجبرها على الاعتزال، وكانت هابارد في صدارة منافسات فوق 90 كيلوغراماً بعدما رفعت 120 في الخطف، لكنها تعرضت لإصابة في الذراع في محاولتها الثالثة في النتر لوزن 132 كيلوغراماً.

وأشارت الربّاعة البالغ عمرها 40 عاماً إلى أنها اعتقدت في وقتها أن أربطة المرفق الأيسر تمزقت، وأبلغت هابارد وسائل الإعلام، أنها ستنهي مسيرتها ولن تنافس مرة أخرى، ونالت هابارد فضية بطولة العالم لوزن فوق الثقيل خلف الأميركية سارة روبليس في كانون الأول.

برينغل تقاضي اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي

أقامت ماديسون برينغل دعوى قضائية ضد اتحاد اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للتنس للحصول على تعويض بسبب إصابات قالت إنها تعرضت لها بعد تكرار أخذ عينات دم من أجل اختبارات الكشف عن المنشطات.

الجمهورية 12/4/2018

جراحة لراكيتيتش بسبب كسر في إصبع يده

أوضح نادي برشلونة متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم أنّ نجم وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش خضع لعملية جراحية بعدما أصيب بكسر في إصبع يده اليسرى أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

"اختفاء" خمسة رياضيين كاميرونيين

أعلنت البعثة الكاميرونية المشاركة في دورة ألعاب الكومنولث المقامة حالياً في أستراليا، "اختفاء خمسة من رياضييها، يرجّح أنهم هربوا لتفادي العودة إلى بلادهم في ظل الأوضاع الأمنية. لا سيما القتال بين متمردين انفصاليين والقوات الحكومية في المناطق الناطقة بالإنكليزية.