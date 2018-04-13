النهار/ إميل خوري

رأى أن المطلوب موقف من لبنان واحد موحد من السياسية الواجب اعتمادها في حال وقعت الضربة العسكرية على سوريا كي يستطيع تجنيب نفسه تداعياتها. وعندما يكون موقف لبنان واحد فإنه يستطيع عندئذ جعل الدول الشقيقة والصديقة تتجاوب مع هذا الموقف وتجنبه تداعيات ما يجري حوله، واعتبر أن أهم إنجاز يكون قد حققه الرئيس عون في عهده هو إبقاء لبنان خارج حرب محتملة في المنطقة.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى الخشية التي برزت في اليومين الماضيين حيال الاستعداد للتخلي عن النأي بالنفس، معناها أن لبنان يستخدم في معرض المساومات باعتبار أن توريطه في ما يحتمل أن يجري انطلاقاً من سوريا سيعرضه للخطر، مما قد يدفع الدول المهتمة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري وخصوصاً فرنسا إلى التنبه إلى انعكاسات أو أضرار جانبية لا يتم التحسب لها أو تعتبر أمراً مفروغاً منه كما هي الحال بالنسبة إلى حماية الاستقرار في لبنان ودعمه من أجل المحافظة على ذلك. في الوقت الذي يمكن أن تؤدي الضربة العسكرية إلى نتيجة مختلفة ويخشى في ضوء ذلك أن ما يكون ما بني على هذا الأساس من توافق بين الأفرقاء اللبنانيين هشاً وسريع الانكسار.

الجمهورية/ شارل جبور

تناول التهيئة الغربية لضربة عسكرية ضد سوريا، وقال في خضم هذا المشهد الإقليمي المتحرك بعد جمود طويل، يدخل لبنان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل الاستحقاق الكبير في 6 أيارـ وبمعزل عما يمكن أن يحصل في سوريا من أحداث، فإن لبنان سيبقى محيداً بقرار دولي وعربي ولبناني، واعتبر أن العهد والحكومة أمام تحدٍ كبير.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن المشهد اليوم مخيف، وما ساهمت الحرب في تعميقه من صراع طائفي صار صراعاً مذهبياً. وما كان من رهانات على مشاريع لدى أطرف الحرب أخلي مكانه لارتهانات تتحكم بالوطن الصغير. وقال قبل الحرب كان لبنان يوصف بأنه دولة فقيرة وشعب غني. بعد الحرب صار الشعب فقيراً والدولة أشد فقراً وغارقة في الديون، ولم يعد يهزنا القول على أعلى المستويات أن "البلد مفلس".

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن دبلوماسي محسوب على محور المقاومة أن الروس هددوا الإدارة الإسرائيلية بشكل مباشر بأن مقاتلاتهم ستقصف أية طائرة حربية إسرائيلية تحاول تخطي الحدود الفلسطينية، محذرين أيضاً من أن حزب الله يملك منظومة صاروخية متطورة لإسقاط الطائرات وهو سيسقط أية مقاتلة للعدو الإسرائيلي تستعمل مجدداً الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.