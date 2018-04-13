The Japan Times

تشي يستعرض القوة البحرية الصينية في أكبر عرض للأسطول البحري منذ العام 1949

شدد الرئيس الصيني تشي جينبينغ على الحاجة الماسّة إلى بناء بحرية قوية فيما كان يتابع العرض البحري العسكري الأكبر في تاريخ بلاده منذ العام 1949 في حين أعلنت الحكومة عن تنظيم تمارين بالذخيرة الحية في مضيق تايوان الأسبوع المقبل. وتابع الرئيس تشي العرض البحري في بحر الصين الجنوبي صبيحة يوم الخميس وطالب البحرية الصينية بالبقاء على أهبّة الاستعداد للحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز قوة الحزب الشيوعي الصيني. وشارك في العرض أكثر من 10 آلاف عسكري و48 قطعة بحرية و75 طائرة بما في ذلك حاملة الطائرات التي تم ‏تدشينها مؤخراً "لياونينغ" وغواصات متطورة وسفن حربية وطائرات مقاتلة.‏ ويأتي هذا الاستعراض بعد أسابيع قليلة على قيام الرئيس الأميركي ترامب بتوقيع قانون يرفع من المكانة الدبلوماسية ‏لتايوان عبر السماح بقيام مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى بزيارة الجزيرة المنفصلة عن الصين.‏

the sydney morning herald

رئيس وزراء فانواتو يدافع عن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع الصين ولكنه يتعهّد بمعارضة إنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية

تعهّد رئيس وزراء فانواتو تشارلوت سالواي بأن يعارض بقوة أي توجّه لإنشاء قاعدة عسكرية أجنبية دائمة على أراضي الجزيرة التي تقع في جنوب المحيط الهادئ رداً على تقرير نشرته وكالة "فيرفاكس ميديا" حول إجراء الصين محادثات مع فانواتو من أجل إنشاء قاعدة عسكرية بحرية على أراضيها، وقال إن رصيف الميناء البحري الذي أنشىء بتمويل صيني هو مشروع طرحته فانواتو وليس الصين والهدف منه استقبال السفن الحربية وذلك لخدمة المصالح القومية لفانواتو. وأضاف سالواي أن الحكومة ستعارض بشدة أية محاولة لبناء قاعدة عسكرية أجنبية وذلك بسبب تعارض مثل هذه الخطوة مع أهداف فانواتو لتعزيز السلام والأمن في المنطقة. واعتبر سالواي أن التقرير الذي نشرته "فيرفاكس ميديا" يعج بالتكهّنات ونواياه مغرضة، وأكّد أن العلاقة بين بلاده ‏والصين قائمة على الاحترام المشترك للاستقلالية السياسية للبلدين والتعايش السلمي وسيادة الأراضي، مشدداً على أن ‏حكومة فانواتو تثمّن علاقتها بالصين التي تشكّل شريكاً تنموياً مهماً.‏

روسيا اليوم

أول مشروع خدمي يربط مصر بالأردن والسعودية والعراق

نجحت مصر في تدشين أول خط بري دولي يربطها بالأردن والمملكة العربية السعودية والعراق. وكشف اللواء سعد عطية المشرف على المشروع عن الجانب المصري، أن المشروع يشمل الربط بين عمليات نقل الركاب في البلدان المذكورة، من خلال منظومة متكاملة، تقوم بنقل الراكب من السعودية حتى ميناء جدة أو ينبع السعودي، وبدلاً من وضع الباص على العبّارة، يعود الباص، ويستقل الراكب العبّارة، وعند وصوله لمصر، تقوم شركة النقل البري المصرية بنقله إلى القاهرة، أو أي وجهة ضمن خط السير المتفق عليه. وأوضح عطية أن المشروع يساهم في إطلاق عمليات نقل بري متكاملة بين الدول العربية، وأن التوسعات الجديدة لمشاريع النقل الجماعي داخل مصر ستساهم في إعادة رسم الشكل العام لنقل الركاب.