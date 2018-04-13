الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء دان استباحة إسرائيل الأجواء اللبنانية

عون: سنرفع شكوى إلى مجلس الامن ونرفض الاعتداء على أي دولة عربية

أجمع مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على إدانة خرق إسرائيل الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية. وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة: "لا نقبل أن تستبيح إسرائيل أجواءنا، وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في شأنه، وأي اعتداء إسرائيلي ضد أي دولة عربية، هو موضع إدانة ورفض من لبنان بشكل مطلق".

وكالة أنباء الإمارات - وام

منظمة التجارة العالمية تتوقع نمواً عالمياً بنسبة 4.4 % للعام 2018

توقعت منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة العالمية العام الجاري 2018 نسبة 4.4 % و2019 نسبة تصل إلى 4 %. وقالت المنظمة في تقرير وزعته في جنيف حول توقعات خبراء المنظمة لنمو حجم التجارة العالمية أن العام 2017 الذي حققت فيه تجارة السلع نمواً بلغ 4.7 % كان هو المعدل الأعلى لها منذ عام 2011 مدفوعاً بعوامل مثل نمو الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وكالة الأناضول

بوتين: لا نعتزم الانسحاب من برامج التعاون الدولي الفضائي مع واشنطن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من برامج التعاون الدولي في مجال الفضاء، وإنها مستمرة في ذلك حتى مع الولايات المتحدة الأميركية. جاء ذلك على هامش زيارة بوتين لمتحف الفضاء، شمال شرقي العاصمة موسكو، بمناسبة اليوم العالمي للفضاء، وفق قناة "روسيا اليوم".

وكالة أنباء رويترز

روسيا: الأولوية لتجنب خطر الحرب

حث فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وحلفاءها الخميس على الامتناع عن القيام بعمل عسكري في سوريا بسبب هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية وقال "الأولوية القصوى هي تجنب خطر الحرب". ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا قال نيبينزيا للصحفيين "للأسف لا يمكننا استبعاد أي احتمالات لأننا رأينا رسائل تأتي من واشنطن. كانوا مولعين بالحرب بشدة".

وكالة فرنس برس

شي يتفقد تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في زيارة مفاجئة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس على ضرورة بناء قوات بحرية قوية "بشكل عاجل" خلال تفقده في زيارة مفاجئة التدريبات التي تقوم بها البحرية الصينية في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي فيما تستعد البلاد لتدريبات بالذخيرة الحية.

وكالة أنباء شينخوا

توقف 20 قطاراً بعد انهيار خط سكة حديدية بوسط الصين

قالت السلطات إن إجمالي 20 قطاراً توقفت عن العمل بعد انهيار خط سكة حديدية بقطاع على الخط الواصل بين بكين وقوانغتشو في مقاطعة هوبي في وسط الصين. وقال مكتب السكك الحديدية في ووهان إن الحادث وقع في الواحدة صباحاً تقريباً الخميس ما تسبب في توقف 20 قطاراً عادياً مؤقتاً. ولم تتأثر القطارات فائقة السرعة.