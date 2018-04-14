النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن إنعكاسات معينة للضربة العسكرية قد لا يجوز استبعادها من حيث توظيف لبنان كساحة للرد المحتمل وعلى نحو غير مباشر، وبالتالي إمكان توسّع المواجهة خصوصاً إذا وجدت إسرائيل فرصة في الضربة الأميركية لتوجيه ضربات لن تُتاح لها في ظروف مختلفة.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن ربط إقامة العرب والأجانب بامتلاك شقة يجعل التوطين حاصل فعلاً، ونقلت عن مرجع قانوني تخوّفه من تمرير التجنيس.

اللواء/ أنطوان الأسمر

اعتبر أن التزام الأمين العام الحزب الله السيد حسن نصر الله الانخراط في مكافحة الفساد يتمّم المقاومة داخلياً. وأشار الى أن قياديين في حزب الله يصفون الفساد بالفتنة الداخلية الأشد وطأة من إسرائيل والإرهاب.