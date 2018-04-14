The Guardian

ترامب يهاجم كومي بعد صدور كتاب جديد يشبّه الرئيس بزعماء المافيات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدير السابق للـ"إف بي آي" والذي أقاله بنفسه، بأنه "حقير ضعيف وغير صادق" يوم الجمعة رداً على ما ورد من كلام لكومي في كتاب جديد سخر فيه من ترامب، وشبّهه بزعماء المافيات وأضاف ترامب قائلاً "لقد تشرفت كثيراً بإقالة كومي فالجميع في واشنطن كان يعتبر أنه من الواجب إقالته لأنه قام بعمل سيىء للغاية. في هذه الأثناء برز على شاشات التلفزة شريط فيديو يوم الجمعة، وصف فيه كومي طريقة تعامل الرئيس ترامب مع الإيجازات الاستخباراتية التي كان يتلقاها واعتبرها أقرب ما يكون إلى أسلوب زعماء المافيات.

روسيا اليوم

روسيا تكبّل يدي "بوينغ" و"البنتاغون"

تدرس روسيا مجموعة إجراءات للرد على العقوبات الأميركية الأخيرة منها حظر تصدير قطع غيار مصنوعة من معدن التيتانيوم لشركة "بوينغ" ومحرّكات الصواريخ الفضائية. وجاء ذلك ضمن مشروع قانون يدرسه مجلس النواب الروسي "الدوما" في الوقت الراهن للرد على العقوبات الأميركية، والذي يشمل أيضاً حظر استيراد منتجات أميركية كالتبغ والكحول، ومنع الولايات المتحدة وحلفائها من المشاركة في صفقات خصخصة في روسيا. وقال رئيس لجنة الموازنة بمجلس الاتحاد الروسي، سيرغي ريابوخين، لوكالة "نوفوستي" الروسية: من بين المعدات النادرة التي توردها روسيا إلى الولايات المتحدة التيتانيوم، الضروري لسلسلة إنتاج بوينغ. وتعتبر شركة "فسمبو أفيسما" الروسية أكبر منتج في العالم للتيتانيوم، وهي فريدة من نوعها إذ تنتج سلسلة كاملة تبدأ باستخراج التيتانيوم وتنتهي بإنتاج المنتجات الجاهزة من هذا المعدن. ووفقاً لمصادر رسمية، فإن شركه صناعة الطائرات الأميركية "بوينغ" تشتري 40% من التيتانيوم اللازم لإنتاج الطائرات من روسيا، فيما يستورد المصنع الأوروبي "إيرباص" 60% من احتياجاته من روسيا. إضافة للتيتانيوم، فإن لدى روسيا إمكانية تعليق توريد محرّكات الصواريخ الفضائية من طراز "أر دي 180"، والتي تستخدمها وكالة الفضاء "ناسا"، وكذلك "البنتاغون"، وتطلق وزارة الدفاع الأميركية أقمارها العسكرية إلى الفضاء بواسطتها، بحسب ما قاله ريابوخين.



روسيا اليوم

سويسرا تضررت من عقوبات الولايات المتحدة على روسيا

عزت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، هبوط الفرنك وتراجع أسهم بعض الشركات السويسرية خلال الأسبوع الماضي للعقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخراً على أفراد وشركات روسية. واستندت الوكالة الاقتصادية في تفسيرها لتحليلات مصرف "Credit Agricole SA"، والذي قال إن تدفقات رأس المال لها أثر كبير في الفرنك السويسري، والذي تراجع بعدما مسّت العقوبات الأميركية الأخيرة أداء شركات سويسرية تضم استثمارات روسية. وضرب "بلومبرغ" شركة "Sulzer"، المتخصّصة في إنتاج وخدمة الآلات والمعدات الصناعية، مثالاً على تضرر الشركات السويسرية التي تضم استثمارات روسية من العقوبات الأميركية.

وقالت الوكالة إن سهم شركة "Sulzer" هوى في 11 أبريل بنسبة 10%، لكنه عاد للارتفاع في اليوم الذي يليه، بعدما قام رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبيرج ومدير شركة "رينوفا"، الذي شملته العقوبات الأميركية بتقليص حصته في الشركة السويسرية. كذلك أشارت إلى أن العملة السويسرية هبطت أمام العملة الأوروبية في 11 أبريل بنسبة 0.3%، إلى 1.18 فرنك لليورو الواحد، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2015. يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت نهاية الأسبوع الماضي 24 شخصية و14 شركة ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.