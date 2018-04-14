الوكالة الوطنية للإعلام

عون التقى وفداً من خرّيجي الحقوق في هارفرد وسلامة والحجة: أولوية الحفاظ على الدستور والقوانين في صلب دور رئيس الجمهورية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه "في صلب دور رئيس الجمهورية، تأتي أولوية الحفاظ على الدستور والقوانين، كونها الأساس الحقيقي لممارسة السلطة من خلالها"، وقال: "حيثما لا يتم احترام الدستور والقوانين تعم الفوضى وتندلع الثورات". كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الرابطة العربية لخريجي كلية الحقوق في جامعة "هارفرد" المحامي كريم قبيسي، مع وفد من خرّيجي الكلية وعدد من المحامين.

وكالة أنباء الإمارات - وام

مشاورات اوروبية وأطلسية حول سوريا

تتكثف الاتصالات والمشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي بشأن تحديد خيارات التعامل مع الموقف في سوريا، وسط خلافات حادة بين مجمل هذه الأطراف حول طبيعة الرد الواجب القيام به ضد سورية. ويبدو الهامش الأوروبي والأطلسي ضيقاً جداً وفق المراقبين مع وجود توجّه بأن لا يتجاوز أي عمل عسكري في سوريا الشق المتعلّق بالقدرات الكيماوية للنظام السوري أولا وعدم توسيع رقعة الأزمة لتتحول إلى مواجهة مع روسيا في هذا البلد.

وكالة الأناضول

اليونان: لن نشارك بأي عمل عسكري في سوريا

قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إن بلاده لن تشارك بأي عملية عسكرية قد تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد سوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين تسيبراس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة الأنباء اليونانية الرسمية.

وكالة فرنس برس

ترامب قد ينضم مجدداً إلى الشراكة عبر المحيط الهادىء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تنضم مجدداً إلى اتفاق الشراكة الجديد عبر المحيط الهادىء إذا نجحت في تحسين الاتفاق الذي انسحب منه لدى توليه الحكم السنة الماضية. وكتب ترامب في تغريدة "سننضم إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادىء إذا كان الاتفاق أفضل إلى حد كبير، مقارنة مع ما عُرض على الرئيس باراك أوباما".

وكالة أنباء شينخوا

بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما بشأن سوريا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أعربا عن قلقهما إزاء التطوّرات في سوريا وما حولها، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما. وأضاف بيان الكرملين أن الرئيسين أكّدا على أهمية ضمان الظروف اللازمة لعمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي أرسلت إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المتهم به النظام السوري.