الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ألقى كلمة لبنان في مؤتمر القمة العربية: هناك ملامح سياسة ترسم للمنطقة تنال منا جميعاً هل ننتظر حدوثها أم نقوم بعمل وقائي؟

أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تخوفه من وجود ملامح سياسية ترسم لمنطقتنا ستنال منا جميعاً في حال نجاحها، وتساءل: "هل ننتظر حدوثها لنعالج النتائج أم نقوم بعمل وقائي لنمنع وقوعها؟" واعتبر في كلمة ألقاها أمام القادة العرب في القمة العربية المنعقدة في مدينة الظهران السعودية، أن الحرب الدولية على أرضنا لم تعد بالوكالة، وكل مجريات الأحداث تشير إلى أنها تتجه لتصبح بالأصالة، وهي إذا ما اندلعت فعلاً فستقضي على ما تبقى من استقرار واقتصاد وحجر وبشر في أوطاننا.

وكالة أنباء الإمارات - وام

اختتام أعمال القمة العربية الـ29

اختتمت بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران في المملكة العربية السعودية أعمال القمة العربية العادية الـ 29 "قمة القدس" والتي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقد أقرت القمة مشاريع القرارات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها وتتضمن 18 بنداً تتناول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما صدر عن القمة "إعلان الظهران" الذي يعكس وجهة نظر القادة العرب في جميع الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الرئيس الأسد لوفد روسي: العدوان الثلاثي على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا

استقبل الرئيس بشار الأسد وفد حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا الاتحادية. ودار الحديث خلال اللقاء حول مستجدات الأوضاع في سوريا والعدوان الثلاثي الغربي الذي تعرضت له إلى جانب العلاقات التاريخية التي تجمع سوريا وروسيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وأكد الرئيس الأسد أن العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا ما يثبت مرة أخرى أن البلدين يخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الإرهاب بل أيضاً من أجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها.

وكالة أنباء رويترز

سناتور تطالب ترامب بالتعاون مع الكونغرس في أي تحركات جديدة في سوريا

قالت جوني إرنست عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري الأحد إنه إذا كان الرئيس دونالد ترامب يرغب في أي تحرك جديد في سوريا فإن عليه التعاون مع الكونغرس. وأضافت إرنست وهي عضو بلجنة القوات المسلحة بالمجلس في مقابلة مع قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية إنها لا تشعر بالارتياح "في المضي قدماً إذا كان ترامب يرغب في نشر قوات برية في المنطقة... لكن بالقطع إذا كان يرغب في أي تحرك جديد فعليه أن يعمل مع الكونغرس بهذا الشأن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وروحاني يؤكدان أن الضربة على سوريا تلحق ضرراً بالتسوية السياسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مواصلة الإجراءات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة يؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية. وأعلن الكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الوضع في سوريا بعد الضربة الصاروخية للولايات المتحدة وحلفاؤها.