الوطن - السعودية

خادم الحرمين يبحث العلاقات الثنائية مع قادة البحرين وتونس ولبنان والعراق

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الـ29. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. والتقى خادم الحرمين الشريفين، رئيس تونس الباجي قايد السبسي، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تطويرها. كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يرافقه رئيس الوزراء سعد الحريري، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية، وتطورات الأوضاع والجهود تجاهها بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة..

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتابعان تمرين «درع الخليج المشترك1»

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ختام "تمرين درع الخليج المشترك 1" في منطقة الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة والقيادات العسكرية العليا في الدول المشاركة في فعاليات التمرين الذي دام شهراً كاملاً بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية. ويعد التمرين الأكبر والأضخم في تاريخ المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو لجهة تنوع خبراتها والأسلحة المشاركة فيه.

البيان - الإمارات

"هايبرلوب" تقترب من إنشاء أول نظام نقل للركاب والبضائع

أعلنت "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز"، المتخصصة في قطاعي النقل والتكنولوجيا للركاب والبضائع بسرعات غير مسبوقة، عن اقترابها من إنشاء أول نظام نقلٍ للركاب والبضائع. وقالت الشركة إن أول مجموعة من الأنابيب المصممة لنقل كبسولات الركاب والبضائع وصلت إلى مركز الأبحاث والتطوير الخاص بالشركة والمتواجد في مدينة تولوز. وأشارت الشركة إلى أن الأنابيب التي يبلغ حجم قطرها الداخلي أربعة أمتار، تعتبر جزءاً من المرحلة الأولى ضمن نظام مغلق طوله 320 متراً، ومن المقرر أن يستهل عملياته التشغيلية العام الجاري، وسيشهد 2019 إنجاز نظام أنابيب ثانٍ بالحجم الكامل وبطول 1 كم، حيث ستوضع هذه الأنابيب على أعمدة بارتفاع 5.8 أمتار. وقال ديرك ألبورن، الرئيس التنفيذي للشركة: "قبل خمسة أعوام من الآن شرعنا في إيجاد حلولٍ لأكثر المشاكل إلحاحاً في قطاع النقل، ألا وهي الكفاءة والراحة والسرعة، واليوم نحن نتخذ خطوةً هامةً نحو الأمام لتحقيق هذا الهدف".

الوسط - البحرين

خالد بن عبدالله: تصميم بنية تحتية قوية لتشغيل نظم المعلومات الصحية ركيزة من ركائز الضمان الصحي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تصميم وتنفيذ بنية تحتية قوية وفاعلة لتشغيل نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية تعد إحدى الركائز التي يقوم عليها نظام الضمان الصحي الذي تتطلع البحرين إلى تنفيذه بعد الانتهاء من إجراءات إقراره تشريعياً. وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، اللذين قدما له، رئيس لجنة الشئون الصحية والاجتماعية في المجلس الوطني بالجمهورية الكورية، سونغ جو يانغ والوفد المرافق من الهيئة الكورية للتقييم والمراجعة للتأمين الصحي (هيرا)، وذلك بمناسبة الزيارة التي يجريها إلى المملكة لحضور حفل تدشين مشروع صحتي المتعلق بنظم المعلومات الصحية لنظام الضمان الصحي.

أخبار الخليج - البحرين

الملك أمام «قمة الظهران»: إعادة ترتيب وضاع المنطقة وإرجاعها إلى نصابها الصحيح

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ا أن التعاون بين الأشقاء هو ما سيحفظ للدول العربية مقدراتها، ويضمن لها أمنها واستقرارها، لتتمكن من صدِّ التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وبالتالي إعادة ترتيب الأوضاع في منطقتنا وإرجاعها إلى نصابها الصحيح لحماية مصالحنا وحفظ أمن واستقرار شعوبنا. وأضاف في كلمة ألقاها خلال ترؤس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع القمة العربية «قمة الظهران» في المملكة العربية السعودية أمس: إن البحرين لتعبر عن تقديرها الدائم للمواقف الداعمة والشجاعة والمتمثلة في رفض وإدانة التدخلات الخارجية التي تمسُّ الشؤون الداخلية لبلادنا، والتي نعمل على صدِّها ودحرها بفضل من الله.