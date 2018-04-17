النهار/ روزانا بو منصف

تناولت المؤشرات المتصاعدة في زمن الانتخابات إلى درجة الاعتقاد أن ما بعدها سيزول بمجرد صدور النتائج وقالت إنها لن تختفي في الواقع، بل إن حالة صدامية حتمية مرتقبة إذا كان التعاطي سيستمر على القواعد نفسها التي اتبعت خلال سنة ونصف السنة من العهد وذلك في حال التسليم جدلاً بأنّ الحسابات بين الأفرقاء هي حسابات داخلية تختلط فيها الحسابات الإقليمية في الوقت الذي يدرك الجميع أن لبنان ساحة خلاف لكن مع وقف التنفيذ.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى خشية مقرّبين داعمين للوائح "حزب الله" من مبادرة الـ"إف بي آي" إلى استدعائهم بعد التصويت في الانتخابات النيابية للتحقيق معهم حول اقتراعهم وصلاتهم بالحزب.

اللواء/ إيلي خوري

قال إذا كانت الرقابة الدولية هي التي ستواكب إنفاق مليارات الدولارات على المشاريع التي تقرّرت للبنان في مؤتمر "سيدر" فإن على الدولة أن تحضّر نفسها لتكون هي من يراقب لا أن تظلّ في حاجة إلى وصاية تارة سياسية وطوراً أمنية ... مالية لضبط الإنفاق، لا أن يظل الفساد يأكل جزءاً منها ... لجيوب النافذين. وسأل" الدولة التي لا تستطيع أن تحمي نفسها من الفساد والفاسدين، كيف ستستطيع أن تحمي الوطن من المتآمرين.