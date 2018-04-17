The Guardian

الضربات ضد سوريا: ماي تقول للنواب إنه لم يكن بإمكان بريطانيا الانتظار للحصول على موافقة الأمم المتحدة

حذرت تيريزا ماي بأن انتظار الأمم المتحدة للحصول على إذن للإقدام على تحرّك عسكري في المستقبل سيمنح روسيا حق استعمال حق النقض ضد السياسة الخارجية البريطانية في معرض دفاعها عن قرارها بالانضمام إلى الحملة العسكرية الثلاثية التي استهدفت النظام السوري.

واتهمت رئيسة الوزراء موسكو بمنع المحققين من الوصول إلى الموقع الذي استُهدف بالأسلحة الكيميائية في دوما وأشارت بأن قوات الأسد المدعومة من الروس تحاول طمس الأدلة.

وواجهت ماي منتقديها في مناظرة محتدمة في مجلس العموم البريطاني واعتبرت أن ما فعله النظام السوري لطخة ‏تطال إنسانيتنا مصرّة على أن المملكة المتحدة كانت مضطرة إلى التحرّك بسرعة لمنع حصول اعتداءات أخرى ‏مشابهة.‏

The Japan Times

الحرب التجارية قد تهدد النمو العالمي واليابان والصين تتفقان خلال المحادثات الاقتصادية الأولى منذ العام 2010

اتفقت اليابان والصين الاثنين في أول حوار اقتصادي رفيع المستوى بينهما منذ حوالى 8 سنوات على أن أي حرب تجارية تشكّل تهديداً للنمو العالمي وأن البلدين سيزيدان جهودهما بهدف التعاون.

هذا الاتفاق تم التوصل إليه في طوكيو في خضم توترات تجارية متزايدة بين الصين والولايات المتحدة، وقال وزير ‏الخارجية الياباني تارو كونو "لقد تشاركنا الاعتراف بأن الحرب التجارية التي قد تتسبب بها أي دولة سيكون ضررها ‏كبيراً على الاقتصاد العالمي.‏

وشكّل هذا الحوار خطوة ضخمة من أجل تحسين العلاقات الثنائية بحسب كونو الذي أضاف :"نحن نتطلّع إلى تطوير ‏‏تعاوننا الاقتصادي".‏

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يومي الأربعاء والخميس في ‏‏‏فلوريدا حيث سيناقشان ملف كوريا الشمالية والملف التجاري.‏

روسيا اليوم

ترامب يتهم روسيا والصين بالتلاعب بالعملات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين روسيا والصين بتخفيض سعر صرف عملتيهما، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "روسيا والصين تتلاعبان بالعملات، بعد رفع واشنطن أسعار الفائدة... وهذا مرفوض".

وكان تقرير وزارة الخزانة الأميركية النصف السنوي والذي نشرته الجمعة الماضية، خلا من ذكر أي شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة كمتلاعبين بأسعار صرف العملات.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليص العجز في ميزانيتها التجارية، وخاصة مع الصين، والذي بلغ 366 مليار دولار في عام 2016، في حين يبلغ مع روسيا 6 مليارات دولار.

وعلى صعيد التداولات، فقد تراجع مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة الأميركة مقابل عملات رئيسية، بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.41% إلى 89.33 نقطة.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الروسية بمقدار 25 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.28 روبل، ومقابل العملة الصينية بنسبة 0.10% إلى 6.2811 يوان.