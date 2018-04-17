وكالة الأناضول

أردوغان وستولتنبرغ يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، العلاقات بين بلاده والحلف، والمستجدات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا. جاء ذلك خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حسبما أفادت به مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول. وشدّد أردوغان وستولتنبرغ، على أهمية تضامن الدول الأعضاء في الحلف وكفاحها الحازم ضد كافة أشكال الإرهاب.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

صباغ: العدوان الثلاثي على سورية هدف إلى إعاقة عمل بعثة تقصي الحقائق لمنع فضح أكاذيب دول العدوان

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام صباغ إن تزامن العدوان الثلاثي الأميركي والبريطاني والفرنسي البربري على سورية مع وصول فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق للتحقق من إدعاءات الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما هدف أساساً إلى إعاقة عمل هذه البعثة واستباق نتائج تحقيقاتها والضغط عليها لمنع فضح أكاذيب وفبركات دول العدوان وأدواتهم من المجموعات الإرهابية.

وكالة أنباء رويترز

الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد إيران

أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على إيران الاثنين وسط معارضة إيطاليا ومخاوف من أن معاقبة طهران على برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي لن تمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التخلي عن الاتفاق النووي. وفي تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قال بعض الدبلوماسيين إن تلك النتيجة تعني أن التكتل قد لا ينجح في الوفاء بمهلة 12 أيار التي حددها الرئيس الأميركي من أجل ”إصلاح“ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكالة فرنس برس

واشنطن لم تقرر بعد بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا (البيت الأبيض)

أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لكن مسؤولين قالوا ان القرار لم يتخذ بعد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وسيتم اتخاذ قرار في المستقبل القريب".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيت الأبيض: ترامب لا يزال يرغب في سحب القوات من سوريا ومستعد للقاء بوتين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يرغب في سحب القوات الأميركية من سوريا لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً. وقالت ساندرز في تصريحات للصحفيين المرافقين لترامب إلى ميامي، إن الرئيس لا يزال مستعداً أيضاً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد أي اجتماع وشيك كما جاء على وكالة "رويترز".