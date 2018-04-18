الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن الحديث عن حصول مفاجآت في الانتخابات ما يزال متواصلاً ويرافقه استمرار بعض المخاوف على مصير الاستحقاق النيابي في هذه الحالة. فهناك أرقام منفوخة يروجها البعض عن عدد المقاعد النيابية التي سيفوز بها هذا الفريق أو ذاك. ورأى أن هناك اعتقاد شبه راسخ بأن غالبية الكتل النيابية الكبرى في المجلس النيابي الحالي وحتى الكتل الصغيرة ستضمر كثيراً في ضوء النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات في 6 أيار.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى استبعاد الرد الإيراني من لبنان. وقالت إن لدى إيران أسبابها في عدم هدر فرصها مع الأوروبيين الذين يهمهم الاستقرار اللبناني لأسباب معروفة بالإضافة إلى عدم رغبتها في تخريب ساحة مريحة بالنسبة إليها حتى إشعار آخر في الوقت الذي تتوافر لها ساحات أخرى.

المستقبل/ وسام سعادة

أشار إلى أن المناخ الانتخابي المحلي لا يلغي أبداً صدى الحسابات والتحولات الإقليمية. وهذا المناخ الانتخابي بدا عصياً على الضربة الجوية الصاروخية الأخيرة، فلم يتراجع ولم يستأثر الاهتمام الإقليمي مجدداً بمركز الاستقطاب في الموسم الانتخابي.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن الانطباع السائد بأننا غارقون في معركة محلية جداً بدأ يتبدد. ونحن عملياً في معركة مرتبطة بصراع المحاور والمشاريع في المنطقة وتدور على موقع لبنان في هذا المحور ومشروعه أو ذاك. والرهانات هي على أن تخدم نتائج الانتخابات موقع لبنان وتكرسه في الصراع الجيوسياسي. واعتبر أن اللعبة بالغة الخطورة على لبنان ومن الوهم تصور الأحداث والتطورات في المنطقة التي ملأت سماءها ونزلت على أرضها القوى الدولية الكبرى تتحرك في اتجاه واحد.