The Washington Post

السعودية تقول إنها منفتحة لإرسال الجيوش إلى سوريا مع انسحاب الولايات المتحدة

كشفت السعودية عن مناقشات مع الولايات المتحدة حول إرسال فرق عسكرية إلى سوريا بينما تسعى إدارة ترامب إلى بسط الاستقرار في شمال شرق البلاد بينما تحاول التقليص من وجودها العسكري في الموقع.

وقد صرّحت إدارة ترامب أنها تحاول إقناع بلدان الخليج رفع العبء العسكري والمالي عنها في مجال فرض الاستقرار بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها.

The Jerusalem Post

كوريا الجنوبية تقول أنها تفكر بطريقة لتغيير الهدنة مع كوريا الشمالية

صرّح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه يفكر في تغيير الهدنة الذي دامت لعشرات السنين مع كوريا الشمالية ويحاول تغييرها إلى اتفاق أكثر سلمًا.

يُذكَر أن البلدين يتناقشان في طرق مختلفة لتحسين الوضع الأمني في الخليج نحو "بنية أكثر سلمًا".

روسيا اليوم

قلق أمريكي مع اقتراب انتهاء تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تتوقف رحلات شركات الطيران الأمريكية، فوق الأراضي الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكة، هيذر ناويرت، إلى أن تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية سينتهي عند الساعة 19:55 من يوم الثلاثاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (02.59 صباح الأربعاء بتوقيت موسكو).

وقالت ناويرت في هذا الصدد: "نحن لا نريد لهذه الرحلات التجارية (فوق روسيا) أن تتوقف"، مشيرة إلى أن عدداً من شركات الطيران التجارية تتخذ حالياً قرارات بتغيير مسارات رحلاتها خوفاً من انتهاء تاريخ رخصة عبور الأجواء.

وأكدت ناويرت أن واشنطن تريد عقد لقاء مع الحكومة الروسية حول مسألة إعطاء الموافقة على استخدام الطائرات الأمريكية للأجواء الروسية.

وأوضحت: "كانت لدينا هذا الأسبوع خطط للاجتماع في واشنطن، مع الممثلين الرسميين لسلطات الطيران الروسية.. لكن هذا الاجتماع ألغي من قبل الحكومة الروسية.. هم قالوا إنهم سيخططون لاجتماع آخر معنا.. لكن، ليس لدينا بعد موعداً جديداً.. ننتظر منهم العمل معنا حول تحديد موعد (اجتماع جديد)، لأننا لا نريد إنهاء (مفعول التصاريح) لمشغلي الطائرات الأميركية".

ووفقاً لها، فإن مثل هذه المناقشات مع السلطات الروسية تجرى من قبل شركات الطيران الأميركية، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين يقدمون من جانبهم المساعدة في هذه المفاوضات.

وقالت ناويرت: "لم توضح روسيا بعد ما إذا كانت ستمدد التصريح، الذي سينتهي اليوم، لكن الحكومة الروسية أبلغت سفارتنا (لدى موسكو) بأنه لا داعي للذعر، فنحن (روسيا) لا ننوي الإضرار بالقطاع الجوي الأميركي"، وفقاً لها.

وأضافت: نأمل أن يكون ذلك، نتوقع رداً من روسيا في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).



The Washington Post

السعودية تقول إنها منفتحة لإرسال الجيوش إلى سوريا مع انسحاب الولايات المتحدة

كشفت السعودية عن مناقشات مع الولايات المتحدة حول إرسال فرق عسكرية إلى سوريا بينما تسعى إدارة ترامب إلى بسط الاستقرار في شمال شرق البلاد بينما تحاول التقليص من وجودها العسكري في الموقع.

وقد صرّحت إدارة ترامب أنها تحاول إقناع بلدان الخليج رفع العبء العسكري والمالي عنها في مجال فرض الاستقرار بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها.

The Jerusalem Post

كوريا الجنوبية تقول أنها تفكر بطريقة لتغيير الهدنة مع كوريا الشمالية

صرّح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه يفكر في تغيير الهدنة الذي دامت لعشرات السنين مع كوريا الشمالية ويحاول تغييرها إلى اتفاق أكثر سلمًا.

يُذكَر أن البلدين يتناقشان في طرق مختلفة لتحسين الوضع الأمني في الخليج نحو "بنية أكثر سلمًا".

روسيا اليوم

قلق أمريكي مع اقتراب انتهاء تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تتوقف رحلات شركات الطيران الأمريكية، فوق الأراضي الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكة، هيذر ناويرت، إلى أن تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية سينتهي عند الساعة 19:55 من يوم الثلاثاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (02.59 صباح الأربعاء بتوقيت موسكو).

وقالت ناويرت في هذا الصدد: "نحن لا نريد لهذه الرحلات التجارية (فوق روسيا) أن تتوقف"، مشيرة إلى أن عدداً من شركات الطيران التجارية تتخذ حالياً قرارات بتغيير مسارات رحلاتها خوفاً من انتهاء تاريخ رخصة عبور الأجواء.

وأكدت ناويرت أن واشنطن تريد عقد لقاء مع الحكومة الروسية حول مسألة إعطاء الموافقة على استخدام الطائرات الأمريكية للأجواء الروسية.

وأوضحت: "كانت لدينا هذا الأسبوع خطط للاجتماع في واشنطن، مع الممثلين الرسميين لسلطات الطيران الروسية.. لكن هذا الاجتماع ألغي من قبل الحكومة الروسية.. هم قالوا إنهم سيخططون لاجتماع آخر معنا.. لكن، ليس لدينا بعد موعداً جديداً.. ننتظر منهم العمل معنا حول تحديد موعد (اجتماع جديد)، لأننا لا نريد إنهاء (مفعول التصاريح) لمشغلي الطائرات الأميركية".

ووفقاً لها، فإن مثل هذه المناقشات مع السلطات الروسية تجرى من قبل شركات الطيران الأميركية، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين يقدمون من جانبهم المساعدة في هذه المفاوضات.

وقالت ناويرت: "لم توضح روسيا بعد ما إذا كانت ستمدد التصريح، الذي سينتهي اليوم، لكن الحكومة الروسية أبلغت سفارتنا (لدى موسكو) بأنه لا داعي للذعر، فنحن (روسيا) لا ننوي الإضرار بالقطاع الجوي الأميركي"، وفقاً لها.

وأضافت: نأمل أن يكون ذلك، نتوقع رداً من روسيا في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).

روسيا اليوم

موسكو تدين الاستخدام العشوائي للقوة في اليمن وإطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين استخدام القوة بشكل عشوائي في اليمن، كما شدد على أن روسيا تعتبر إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية مرفوضًا.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن: "نحن ندين بحزم الضربات العشوائية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين. ونعتبر أمراً مرفوضاً تماماَ إطلاق الصواريخ البالستية على المراكز السكنية على أراضي السعودية. وندعو للتخلي عن هذه الممارسات، إذ أن ذلك لا يساعد العملية السياسية والتسوية".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لوحدها غير كافية لإيجاد حلول طويلة الأمد. وأضاف: "ننطلق كالسابق من أنه لا يمكن وضع حد للأزمة الداخلية اليمنية، إلا من خلال حوار مع مراعاة مصالح كافة أطرافه".

وأكد على الموقف المبدئي الروسي الداعي إلى إنهاء المواجهات المسلحة بأسرع ما يمكن ونبذ العنف من قبل كافة الأطراف والتخلي عن المحاولات لتسوية الخلافات عسكرياً. وأضاف أنه لا يمكن القيام بذلك، إلا في حال التركيز على اليمن بالذات، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية.

واعتبر أن اليمن، بشرط وجود الإرادة السياسية، يمكن أن يصبح نموذجاَ لتسوية نزاعات أخرى في المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيثس من تجاوز التوجهات الحالية، مؤكداً استعداد روسيا لمواصلة جهودها للمساهمة في تسوية النزاع.

موسكو تدين الاستخدام العشوائي للقوة في اليمن وإطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين استخدام القوة بشكل عشوائي في اليمن، كما شدد على أن روسيا تعتبر إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية مرفوضًا.

وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن: "نحن ندين بحزم الضربات العشوائية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين. ونعتبر أمراً مرفوضاً تماماَ إطلاق الصواريخ البالستية على المراكز السكنية على أراضي السعودية. وندعو للتخلي عن هذه الممارسات، إذ أن ذلك لا يساعد العملية السياسية والتسوية".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لوحدها غير كافية لإيجاد حلول طويلة الأمد. وأضاف: "ننطلق كالسابق من أنه لا يمكن وضع حد للأزمة الداخلية اليمنية، إلا من خلال حوار مع مراعاة مصالح كافة أطرافه".

وأكد على الموقف المبدئي الروسي الداعي إلى إنهاء المواجهات المسلحة بأسرع ما يمكن ونبذ العنف من قبل كافة الأطراف والتخلي عن المحاولات لتسوية الخلافات عسكرياً. وأضاف أنه لا يمكن القيام بذلك، إلا في حال التركيز على اليمن بالذات، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية.

واعتبر أن اليمن، بشرط وجود الإرادة السياسية، يمكن أن يصبح نموذجاَ لتسوية نزاعات أخرى في المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيثس من تجاوز التوجهات الحالية، مؤكداً استعداد روسيا لمواصلة جهودها للمساهمة في تسوية النزاع.