وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الرئيس النمساوي يصل إلى عمان في زيارة رسمية

وصل الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، ترافقه السيدة عقيلته إلى عمان، الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى المملكة تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة. وكان في استقبال الرئيس النمساوي في مطار الملكة علياء الدولي، وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان، ومحافظ العاصمة، والسفير الأردني في النمسا، والسفير النمساوي في عمان وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وكالة أنباء شينخوا

شي يدعو إلى بذل جهود لشق طريق جديد في الأمن الوطني

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ (الثلاثاء) إلى بذل جهود من أجل التطبيق الكامل للنهج الشامل للأمن الوطني وشق طريق جديد للأمن الوطني في العصر الجديد. جاءت تصريحات شي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، خلال الاجتماع الأول للجنة الأمن الوطني للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

أردوغان: تركيا ترحب بالمزيد من تعزيز العلاقات مع إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات وتوطيدها بين أنقرة وطهران في شتى المجالات. وأعرب الرئيس التركي الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني عن أمله بأن تسهم زيارة وزير الاقتصاد التركي إلى طهران وحسم مجموعة من التوافقات في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى التطورات في سوريا موكداً على أن التعاون مع إيران وروسيا لخفض التوتر في الميدان وتقديم العملية السياسة في سوريا إلى الأمام يحتل الأولوية دوماً بالنسبة لنا وقال إن حفظ وحدة التراب السوري والبحث عن آليات سياسية لإنهاء الوضع الراهن يمكن إنجازه من خلال بذل مساعي مشتركة وأن التطورات الأخيرة أظهرت مدى أهمية الإسراع في بذل المساعي المشتركة لإيران وروسيا وتركيا.